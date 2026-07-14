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Венгрия осудила российские кибератаки против стран Запада

Новости — Вторник, 14 июля 2026, 10:24 — Мария Емец

Официальный Будапешт осудил российские кибератаки, направленные против стран Запада, и выразил солидарность с партнерами.

Как сообщает "Европейская правда", с соответствующим заявлением выступила глава МИД Венгрии Анита Орбан.

Министр отметила, что недавние заявления НАТО, ЕС и Великобритании выявили "тревожную тенденцию к усилению злонамеренной деятельности России в киберпространстве, которая является частью более широкой скоординированной гибридной кампании, направленной на подрыв нашей безопасности и единства". 

"Венгрия осуждает эту деятельность и выражает солидарность со всеми союзниками и странами-членами, которых это коснулось. Венгрия выступает за сохранение свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства. Мы продолжаем продвигать уважение к международному праву и добровольным нормам ответственного государственного поведения в киберпространстве", – отметила она.

Напомним, 13 июля ЕС и Великобритания синхронно ввели санкции против россиян, которых считают ответственными за системные кибератаки.

Министр иностранных дел Франции в связи с кибератаками планирует вызвать российского посла.

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Венгрия кибербезопасность
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