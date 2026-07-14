Венгрия осудила российские кибератаки против стран Запада

Официальный Будапешт осудил российские кибератаки, направленные против стран Запада, и выразил солидарность с партнерами.

Как сообщает "Европейская правда", с соответствующим заявлением выступила глава МИД Венгрии Анита Орбан.

Министр отметила, что недавние заявления НАТО, ЕС и Великобритании выявили "тревожную тенденцию к усилению злонамеренной деятельности России в киберпространстве, которая является частью более широкой скоординированной гибридной кампании, направленной на подрыв нашей безопасности и единства".

The recent statements of NATO, the European Union and the UK highlighted the troubling trend of increasing malicious Russian activities in cyber space, which form part of a broader, coordinated hybrid campaign aimed at undermining our security and unity. Hungary condemns these… – Anita Orban (@_OrbanAnita) July 14, 2026

"Венгрия осуждает эту деятельность и выражает солидарность со всеми союзниками и странами-членами, которых это коснулось. Венгрия выступает за сохранение свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства. Мы продолжаем продвигать уважение к международному праву и добровольным нормам ответственного государственного поведения в киберпространстве", – отметила она.

Напомним, 13 июля ЕС и Великобритания синхронно ввели санкции против россиян, которых считают ответственными за системные кибератаки.

Министр иностранных дел Франции в связи с кибератаками планирует вызвать российского посла.