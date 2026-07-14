Туск розповів, коли Польща може приєднатись до "антибалістичної коаліції"

Глава польського уряду Дональд Туск пояснив, коли Польща може приєднатись до так званої "антибалістичної коаліції", про запуск якої оголосили 13 липня.

Заяву Туска наводить TVN 24, повідомляє "Європейська правда".

До складу оголошеної в понеділок у Парижі "антибалістичної коаліції" увійшли 10 європейських держав, проте серед них немає Польщі.

Окрім України, до коаліції увійшли Данія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Нідерланди. Туска запитали, чому Польща не потрапила до списку цих країн та які плани є в цьому напрямку.

Глава уряду Польщі зазначив, що ця коаліція має промисловий характер і до неї зверталися компанії, "які готові внести свій потенціал у цю коаліцію". Як підкреслив Туск, польські підприємства в цьому питанні "аналізують свої можливості".

"Коаліція, я ще сьогодні переконався, має відкритий характер. Якщо з’явиться готова промислова пропозиція від польських компаній, ми приєднаємося до цієї коаліції", – сказав Туск.

Десять держав Європи, включаючи Україну, у понеділок, 13 липня, за результатами установчого засідання у Парижі заявили про створення інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.

Раніше "Європейська правда" з власних джерел дізналася, які саме українські та європейські виробники були запрошені на установче засідання "антибалістичної коаліції".