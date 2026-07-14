Туск рассказал, когда Польша может присоединиться к "антибаллистической коалиции"

Глава польского правительства Дональд Туск пояснил, когда Польша может присоединиться к так называемой "антибаллистической коалиции", о создании которой было объявлено 13 июля.

Заявление Туска приводит TVN 24, сообщает "Европейская правда".

В состав объявленной в понедельник в Париже "антибаллистической коалиции" вошли 10 европейских государств, однако среди них нет Польши.

Помимо Украины, в коалицию вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и Нидерланды. Туска спросили, почему Польша не попала в список этих стран и какие планы есть в этом направлении.

Глава правительства Польши отметил, что эта коалиция носит промышленный характер и к ней обращались компании, "готовые внести свой потенциал в эту коалицию". Как подчеркнул Туск, польские предприятия в этом вопросе "анализируют свои возможности".

"Коалиция, как я убедился сегодня, носит открытый характер. Если появится готовое промышленное предложение от польских компаний, мы присоединимся к этой коалиции", – сказал Туск.

Десять европейских государств, включая Украину, в понедельник, 13 июля, по итогам учредительного заседания в Париже заявили о создании интегрированной коалиции противоракетной обороны, которая будет развивать противоракетный потенциал Европы.

Ранее "Европейская правда" из собственных источников узнала, какие именно украинские и европейские производители были приглашены на учредительное заседание "антибаллистической коалиции".