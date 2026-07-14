Прем'єр Болгарії засумнівався в ефективності санкцій ЄС проти Росії

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев вважає, що його погроза заблокувати 21-й пакет санкцій через включення туди патріарха РПЦ Кирила та засновника російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова була проявом відкритої декларації національних інтересів країни.

Слова Радева наводить агенція BTA, пише "Європейська правда".

Болгарія відкрито висловлювала застереження через включення до санкційного списку патріарха Кирила та Вагіта Алекперова, через що обох осіб прибрали з 21-го пакета.

Прем’єр-міністр Болгарії виправдав таку позицію свого уряду.

"Болгарія відкрито висловила свої застереження щодо цих осіб і чітко дала зрозуміти, що готова накласти вето на весь пакет, якщо їх не виключать зі списку. Як ви бачили, їх виключили. Вперше Болгарія відкрито захистила свої національні інтереси", – сказав Радев, заявивши, що в цьому не має "нічого поганого".

"Вперше ми бачимо, що немає нічого поганого в тому, що країна захищає свої національні інтереси в колективних рамках. Європейський Союз сильний, коли сильні його держави-члени, а вони можуть бути сильними лише тоді, коли відстоюють власні інтереси", – додав він.

Коментуючи санкції Європейського Союзу, Радев зауважив, що країни-члени дедалі частіше висловлюють застереження щодо певних обмежувальних заходів, керуючись власними національними інтересами.

На думку болгарського прем’єра, попередні пакети санкцій Євросоюзу проти Росії "не досягали своєї мети".

"Коли ми запроваджуємо 21-й пакет санкцій, ми повинні запитати себе, чому ми дійшли до цього моменту, і що сталося з попередніми 20. Очевидно, що вони не досягають своєї мети. Ці санкції дійсно повинні бути розроблені таким чином, щоб, перш за все, вони не завдали шкоди країнам, які їх запроваджують", – заявив посадовець.

Повідомлялося, що Комітет постійних представників ЄС (Coreper) збереться на позачергове засідання у вівторок, 14 липня, з метою ухвалити 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Наразі пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері щодо дозволу реекспорту російського скрапленого газу в треті країни, та Австрія – з застереженнями у фінансовій сфері.

Раніше 21-й пакет погрожувала заблокувати Болгарія, вимагаючи вилучення зі списків патріарха Кирила, пізніше до неї приєдналася Італія.