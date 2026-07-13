Посли ЄС позачергово зберуться 14 липня, щоб затвердити 21-й пакет санкцій проти РФ

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) збереться на позачергове засідання у вівторок, 14 липня, з метою ухвалити 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії та заморозити стелю ціни на російську нафту до настання дати її автоматичного перерахунку 15 липня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі стало відомо з власних джерел в ЄС.

14 липня Coreper проведе термінове засідання, щоб затвердити 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Засідання розпочнеться о 16:00 і матиме єдину тему порядку денного – затвердження 21-го пакета санкцій.

Джерела "ЄвроПравди" висловили переконання, що дві держави, які станом на зараз гальмують ухвалення пакета, знімуть свої застереження заради єдиної мети посилення санкційного тиску на Росію.

Як повідомляла "Європейська правда", глави МЗС ЄС у понеділок, 13 липня, не досягли згоди щодо затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, але головна дипломатка ЄС запевнила, що це може статися 15 липня.

Наразі пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері щодо дозволу ре-експорту російського скрапленого газу в треті країни, та Австрія – з застереженнями у фінансовій сфері.

Раніше 21-й пакет погрожувала заблокувати Болгарія, вимагаючи вилучення зі списків патріарха Кирила, пізніше до неї приєдналася Італія.

Але наразі, з вилученням зі списків Кирила, ці претензії зняті.

Австрія днями поновила свою вимогу щодо зняття санкційних обмежень та розмороження активів російської інвестиційної компанії Rasperia, яку повʼязують з російським олігархом Олегом Дерипаскою. Вказане питання востаннє публічно порушували у жовтні 2025 року, під час обговорення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії.