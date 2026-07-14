Премьер-министр Болгарии выразил сомнения в эффективности санкций ЕС против России

Премьер-министр Болгарии Румен Радев считает, что его угроза заблокировать 21-й пакет санкций из-за включения в него патриарха РПЦ Кирилла и основателя российской нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова была проявлением открытого заявления о национальных интересах страны.

Слова Радева приводит агентство BTA, пишет "Европейская правда".

Болгария открыто выражала оговорки по поводу включения в санкционный список патриарха Кирилла и Вагита Алекперова, в результате чего обоих исключили из 21-го пакета.

Премьер-министр Болгарии оправдал такую позицию своего правительства.

"Болгария открыто выразила свои оговорки в отношении этих лиц и четко дала понять, что готова наложить вето на весь пакет, если их не исключат из списка. Как вы видели, их исключили. Впервые Болгария открыто защитила свои национальные интересы", – сказал Радев, заявив, что в этом нет "ничего плохого".

"Впервые мы видим, что нет ничего плохого в том, что страна защищает свои национальные интересы в коллективных рамках. Европейский Союз силен, когда сильны его государства-члены, а они могут быть сильными только тогда, когда отстаивают собственные интересы", – добавил он.

Комментируя санкции Европейского Союза, Радев отметил, что страны-члены всё чаще высказывают оговорки в отношении определённых ограничительных мер, руководствуясь собственными национальными интересами.

По мнению болгарского премьера, предыдущие пакеты санкций Евросоюза против России "не достигали своей цели".

"Когда мы вводим 21-й пакет санкций, мы должны спросить себя, почему мы дошли до этого момента и что случилось с предыдущими 20. Очевидно, что они не достигают своей цели. Эти санкции действительно должны быть разработаны таким образом, чтобы, прежде всего, они не нанесли ущерба странам, которые их вводят", – заявил чиновник.

Сообщалось, что Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) соберется на внеочередное заседание во вторник, 14 июля, с целью принять 21-й пакет санкций Евросоюза против России.

В настоящее время пакет блокируют Греция, у которой есть определенные оговорки в энергетической сфере относительно разрешения реэкспорта российского сжиженного газа в третьи страны, и Австрия – с оговорками в финансовой сфере.

Ранее 21-й пакет угрожала заблокировать Болгария, требуя исключения из списков патриарха Кирилла, позже к ней присоединилась Италия.