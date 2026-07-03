ЗМІ: ще одна країна ЄС сумнівається щодо санкцій проти патріарха Кирила

Італія приєдналася до Болгарії у висловленні занепокоєння щодо планів введення санкцій проти патріарха РПЦ Кирила.

Про це стало відомо Politico від трьох дипломатів ЄС, обізнаних з ходом обговорень, передає "Європейська правда".

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас запропонувала ввести візову заборону для Кирила – союзника правителя Росії Владіміра Путіна – в рамках 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Однак цей крок натрапив на заперечення з боку Болгарії, де проживає значна кількість православного населення, а також на "застереження" – дипломатичний термін, що означає занепокоєння, яке потрібно вирішити, але яке не досягає рівня вето, – з боку Риму.

За словами одного з дипломатів, занепокоєння Риму виходить від Ватикану і пов’язане з небажанням застосовувати санкції до лідера християнської конфесії. Речник постійного представництва Італії при ЄС відмовився від коментарів.

Європейські дипломати також обговорюють пропозицію щодо замороження цінового обмеження на продаж російської нафти, яке наразі встановлено на рівні 44 доларів за барель. Пропозиція від офісу Каллас полягає в тому, щоб відкласти перегляд цінового обмеження, який має відбутися в середині липня і яке автоматично збільшиться, якщо не буде вжито жодних заходів.

За словами тих самих дипломатів, Греція, Мальта та Кіпр – країни зі значним судноплавним сектором, який надає послуги російським суднам, – виступили проти відтермінування перегляду цінового обмеження. Раніше Греція та Мальта висловили заперечення проти пропозиції заборонити надання морських послуг російським суднам, що призвело до призупинення розгляду цієї заборони.

Ще одним пунктом розбіжностей є пропозиція заборонити в’їзд до ЄС колишнім російським комбатантам. За словами тих самих дипломатів, Франція та Італія висловили занепокоєння з цього приводу.

Як повідомляла "Європейська правда", на початку червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

До нього, зокрема, пропонується включити заборону на в’їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.

За інформацією "ЄвроПравди", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.