Качиньский раскритиковал соратника за призыв к ЕС прекратить военную помощь Украине

Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выступил против заявлений кандидата в премьеры от "ПиС" Пшемыслава Чарнека, который призвал Европейский Союз прекратить финансирование вооружения и восстановления Украины.

Об этом Качиньский написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Качиньский подчеркнул, что позиция "ПиС" остается неизменной и предусматривает поддержку военной помощи Украине.

"Партия "Право и справедливость" придерживается и всегда придерживалась позиции, что военная помощь, которую оказывает Украине также ЕС, является абсолютно необходимой. Это ключевой вопрос с точки зрения польских государственных интересов и нашей безопасности", – написал Качиньский.

Он также сообщил, что высказывания Чарнека будут рассмотрены руководством партии.

Пшемыслав Чарнек заявил, что Польша должна заставить Европейский Союз прекратить любое финансирование вооружения Украины и её восстановления, пока Украина не встанет на путь гуманных ценностей и не откажется от идеологии бандеризма.

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал Чарнека за призывы прекратить финансирование помощи Украине, назвав это "убийственной политикой".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский после заявлений Чарнека заявил, что тот "хочет допустить Путина к польской границе", а соперничество политиков "ПиС" с более правыми партиями в антиукраинской риторике "лишает их разума".