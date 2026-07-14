Чорногорія попередньо закрила понад половину розділів на шляху до ЄС

У вівторок, на 28-му засіданні конференції з питань приєднання Чорногорії до ЄС, було попередньо закрито переговори щодо конкурентної політики (розділ 8) та митного союзу (розділ 29).

Про це журналістам повідомили у Раді ЄС 14 липня, пише "Європейська правда".

Таким чином Чорногорія вже попередньо закрила 18 переговорних розділів, це вже понад половина з усіх.

"Чорногорія залишається лідером у процесі вступу до ЄС. Розширення ЄС є геополітичною необхідністю для забезпечення європейської стабільності, безпеки та демократичних реформ. Воно й надалі залишатиметься серед головних пріоритетів нашого головування", – заявив Томас Бірн, державний міністр у справах Європи та оборони Ірландії, виступаючи від імені Ірландського головування в Раді ЄС.

ЄС може, за необхідності, повернутися до цих розділів у відповідний момент.

Це закриття нових розділів відбулося менш ніж через місяць після попередньої конференції з питань приєднання 15 червня, на якій було попередньо закрито розділ 2 (вільний рух робочої сили) та розділ 28 (охорона здоров’я та захист прав споживачів).

Чорногорія відкрила всі 33 переговорні розділи у своїх переговорах про вступ до ЄС.

Відповідно до принципів ведення переговорів, затверджених конференцією з питань приєднання, домовленості, досягнуті в ході переговорів щодо конкретних розділів, не можуть вважатися остаточними доти, доки не буде досягнуто загальної угоди щодо всіх розділів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Чорногорія перебуває на переході до фінального етапу приєднання до Євросоюзу.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що вступ Чорногорії до ЄС може стати реальністю у 2028 році.

22 квітня країни ЄС домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави.

Більше на цю тему читайте в статті Чорногорії – дату вступу, іншим – новий план: саміт ЄС-Західні Балкани став "геополітичним".