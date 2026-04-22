У ЄС домовилися створити робочу групу, яка готуватиме договір про вступ Чорногорії

У середу Чорногорія зробила ще один крок назустріч членству в ЄС, оскільки країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Посли 27 держав-членів ЄС вирішили створити "спеціальну робочу групу" для розробки проєкту договору про приєднання, що є технічним, але ключовим кроком на шляху до членства, зазначив один із посадовців.

"Ми впевнені, що це стане потужним сигналом про те, що вступ є реальним для партнерів у розширенні", – сказав речник головування Кіпру про рішення, прийняте під час зустрічі в Брюсселі.

Чорногорія, разом з Албанією, є фаворитом у гонці за те, щоб стати першою країною, яка приєднається до Європейського Союзу після того, як у 2013 році до клубу прийняли Хорватію.

Подгориця завершила переговори щодо 14 із 35 так званих "кластерів" – раундів переговорів, об’єднаних за різними темами, від оподаткування до екологічної політики, – що породжує надію на те, що вона може стати членом ЄС у найближчі роки.

"З Брюсселя надходять чудові новини", – прокоментувала міністерка у справах Європи Чорногорії Майда Горчевич.

Створення робочої групи стало "ще одним підтвердженням того, що ми на правильному шляху до того, щоб Чорногорія стала 28-м членом Європейського Союзу до 2028 року", – додала вона.

Як повідомляла "Європейська правда", 11 грудня у Львові, на неформальному засіданні Ради з загальних справ, ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявляла, що "Україна не перебуває у глухому куті" у питання вступу в ЄС.

