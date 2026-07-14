Черногория предварительно закрыла более половины разделов на пути в ЕС

Во вторник, на 28-м заседании конференции по вопросам присоединения Черногории к ЕС, были предварительно закрыты переговоры по конкурентной политике (раздел 8) и таможенному союзу (раздел 29).

Об этом журналистам сообщили в Совете ЕС 14 июля, пишет "Европейская правда".

Таким образом, Черногория уже предварительно закрыла 18 переговорных разделов, что составляет более половины от общего числа.

"Черногория остается лидером в процессе вступления в ЕС. Расширение ЕС является геополитической необходимостью для обеспечения европейской стабильности, безопасности и демократических реформ. Оно и в дальнейшем будет оставаться одним из главных приоритетов нашего председательства", – заявил Томас Бирн, государственный министр по делам Европы и обороны Ирландии, выступая от имени ирландского председательства в Совете ЕС.

ЕС может, при необходимости, вернуться к этим разделам в нужный момент.

Это закрытие новых разделов произошло менее чем через месяц после предыдущей конференции по вопросам присоединения 15 июня, на которой были предварительно закрыты раздел 2 (свободное передвижение рабочей силы) и раздел 28 (здравоохранение и защита прав потребителей).

Черногория открыла все 33 переговорных раздела в рамках своих переговоров о вступлении в ЕС.

В соответствии с принципами ведения переговоров, утвержденными конференцией по вопросам присоединения, договоренности, достигнутые в ходе переговоров по конкретным разделам, не могут считаться окончательными до тех пор, пока не будет достигнуто общее соглашение по всем разделам.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Черногория находится на переходе к заключительному этапу присоединения к Евросоюзу.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что вступление Черногории в ЕС может стать реальностью в 2028 году.

22 апреля страны ЕС договорились приступить к работе над договором о присоединении этого небольшого балканского государства.

Подробнее на эту тему читайте в статье Черногории – дату вступления, остальным – новый план: саммит ЕС-Западные Балканы стал "геополитическим".