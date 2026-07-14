Польща просить США пояснити правові підстави перебування ексміністра Зьобро в країні

Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек звернувся до американської міграційної служби ICE з проханням роз’яснити правові підстави перебування ексміністра юстиції та колишнього генпрокурора Польщі Збігнева Зьобро у Сполучених Штатах.

Про це йдетться у його заяві у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У листі Журек звернувся до виконуючого обов’язки директора ICE Девіда Дж. Вентуреллі з проханням надати інформацію щодо правових підстав поточного перебування Зьобро у США.

"Нам дуже цікаво це дізнатися", – зазначив польський міністр.

Він також поінформував американську сторону про 26 кримінальних звинувачень, висунутих проти Зьобро. Він зазначив, що польські органи влади анулювали паспорти колишнього міністра, а Угорщина скасувала його статус біженця, який раніше був наданий урядом Віктора Орбана.

Також він зазначив, що запит про екстрадицію Зьобро зі США вже готовий і налічує майже 300 сторінок. Наразі документ перекладається англійською мовою.

"Можливо, повний текст запиту буде готовий вже за тиждень", – сказав він.

За словами міністра, після завершення перекладу запит буде надіслано американській стороні польською прокуратурою відповідно до договору про екстрадицію між Польщею та Сполученими Штатами.

Ексміністр з осені отримав політичний притулок в Угорщині за уряду Віктора Орбана – проте після зміни влади у Будапешті його політичний захист опинився під питанням.

У квітні 2026 року група депутатів Сейму Польщі з керівної коаліції виступила з ініціативою притягнення Зьобро до відповідальності через механізм спецсуду для топпосадовців.

Також зазначимо, що паралельно з тим, як ексміністр юстиції Польщі виїхав до США, 10 травня його заступник Марчин Романовський, якого Польща оголосила у розшук, "зник" з квартири у Будапешті, де проживав з часу виїзду до Угорщини.