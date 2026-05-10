ЗМІ: польський експосадовець, якому Орбан надав політичний притулок, "зник" з квартири у Будапешті

Колишній заступник голови мін’юсту Польщі Марчин Романовський, якого Варшава оголосила у розшук, "зник" з квартири у Будапешті, де проживав з часу виїзду до Угорщини.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Агентство з’ясувало, що Марчин Романовський вже не проживає в орендованій квартирі у центрі Будапешту навпроти парламенту, де отримав політичний притулок за часів уряду Віктора Орбана; де він тепер – невідомо.

Представник керуючої компанії, з якою у Романовського був договір на оренду житла, повідомив, що останній раз його бачили там 21 квітня. За словами співрозмовника агентства, попередній період договору спливав 30 квітня, і коли 1 травня вони поцікавились, чи орендар зацікавлений продовжувати його, квартира вже була порожньою.

В угорських ЗМІ раніше з’являлась інформація, що Романовський проживав там з грудня 2024 року, коли виїхав до Угорщини з Польщі і отримав там політичний притулок.

Романовського, колишнього заступника міністра юстиції та депутата від опозиційної "Право і справедливість", вдома оголосили у розшук за європейським ордером на арешт у зв'язку з розслідуванням довкола зловживань з коштами Фонду справедливості.

Перед цим стало відомо, що ексміністр юстиції та колишній генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро, якого також розшукує Варшава і який теж отримав політичний прихисток від Орбана, ймовірно виїхав до США. Польща планує просити про його екстрадицію, якщо це підтвердиться.

Існує ймовірність, що Романовський не може виїхати за межі ЄС – прокуратура Польщі минулої осені оголосила недійсними його дипломатичний і цивільний паспорти, щоб запобігти втечі з Шенгенської зони.

Достеменно невідомо, чи видала йому влада Угорщини у зв'язку з наданням притулку інше посвідчення особи, що дозволяє не залежати від чинності польського паспорта.

У квітні лідер партії-переможиці виборів в Угорщині, тепер вже офіційно прем’єр Петер Мадяр дав зрозуміти, що за нової влади польським ексурядовцям доведеться залишити країну.