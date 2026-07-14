Польша просит США объяснить правовые основания пребывания экс-министра Зёбро в стране

Министр юстиции Польши Вальдемар Журек обратился к американской миграционной службе ICE с просьбой разъяснить правовые основания пребывания экс-министра юстиции и бывшего генерального прокурора Польши Збигнева Зьобро в Соединенных Штатах.

Об этом говорится в его заявлении в социальной сети X, передает "Европейская правда".

В письме Журек обратился к исполняющему обязанности директора ICE Дэвиду Дж. Вентурелли с просьбой предоставить информацию о правовых основаниях текущего пребывания Зьобро в США.

"Нам очень интересно это узнать", – отметил польский министр.

Он также проинформировал американскую сторону о 26 уголовных обвинениях, выдвинутых против Зьобро. Он отметил, что польские власти аннулировали паспорта бывшего министра, а Венгрия отменила его статус беженца, который ранее был предоставлен правительством Виктора Орбана.

Также он отметил, что запрос об экстрадиции Зёбро из США уже готов и насчитывает почти 300 страниц. В настоящее время документ переводится на английский язык.

"Возможно, полный текст запроса будет готов уже через неделю", – сказал он.

По словам министра, после завершения перевода запрос будет направлен американской стороне польской прокуратурой в соответствии с договором об экстрадиции между Польшей и Соединенными Штатами.

Экс-министр осенью получил политическое убежище в Венгрии при правительстве Виктора Орбана – однако после смены власти в Будапеште его политическая защита оказалась под вопросом.

В апреле 2026 года группа депутатов Сейма Польши из правящей коалиции выступила с инициативой привлечения Зёбро к ответственности через механизм спецсуда для высокопоставленных чиновников.

Также отметим, что параллельно с тем, как экс-министр юстиции Польши выехал в США, 10 мая его заместитель Марчин Романовский, которого Польша объявила в розыск, "исчез" из квартиры в Будапеште, где проживал со времени выезда в Венгрию.