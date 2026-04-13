"Раджу їм не купувати меблі": Мадяр скасує прихисток польським політикам, яких розшукує поліція

Представники минулого польського уряду, а також колишній прем’єр-міністр Північної Македонії, яким Орбан надав політичний притулок, будуть змушені залишити країну за нового уряду.

Про це заявив Петер Мадяр на пресконференції в Будапешті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Він звинуватив свого попередника Віктора Орбана у руйнації відносин з Польщею. "Орбан зашкодив нашій дружбі, він практично зруйнував угорсько-польські відносини, тому моя першочергова задача – відбудувати ці відносини до рівня, який був кілька десятиріч або й кілька сторіч тому", – заявив Мадяр.

Він також заявив, що польським політикам: Збігневу Зьобро, колишньому міністру юстиції, та його колишньому заступнику Марчину Романовському – треба готуватися залишити країну.

"Я думаю, що їм не варто купувати меблі в "Ікеї", бо вони тут ненадовго. Угорщина не буде місцем, де знаходять прихисток міжнародні злочинці", – заявив він. "Я раджу Романовському і Зьобро, якщо їм нема чого ховати – повертайтеся додому, доведіть це у суді", – додав Мадяр.

Наступний угорський прем’єр-міністр додав також, що той самий підхід буде застосований до Ніколи Груєвського, колишнього македонського прем’єра, який також переховується в Угорщині.

Лідер "Тиси" ще під час кампанії заявляв, що за їх влади Угорщина не буде притулком для міжнародних злочинців.

Раніше у МЗС Польщі заявили, що шкодують з приводу рішення Угорщини надати притулок двом польським ексурядовцям та вважають, що воно завдало шкоди двостороннім відносинам.