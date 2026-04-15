У Сеймі Польщі внесли ініціативу щодо спецсуду для колишнього генпрокурора Зьобро

Група депутатів Сейму Польщі з керівної коаліції виступили з ініціативою притягнення до відповідальності у спеціальному суді для топпосадовців колишнього генпрокурора та міністра юстиції Збігнева Зьобро за порушення на посаді, які йому закидають.

Лідер парламентського клубу "Громадянської платформи" Збігнев Ковінський 15 квітня заявив, що депутати від керівної коаліції вносять ініціативу щодо притягнення до відповідальності перед Державним трибуналом ексміністра юстиції і колишнього генпрокурора Збігнева Зьобро за скоєні ним порушення у роки перебування на посаді, коли керівною партією була "Право і справедливість".

Державний трибунал (Trybunał Stanu) є спеціальним окремим судом, на розгляд якого виносяться можливі незаконні дії держвідомств або топпосадовців країни у контексті діяльності на посаді, а також ситуації можливих правопорушень з боку президента Польщі.

Ініціативу підписали депутати від "Громадянської платформи", "Лівиці", Польської селянської партії та "Польщі 2050".

За словами Ковінського, депутати в ініціативі на 250 сторінок наводять 51 звинувачення щодо Зьобро, з яких 25 стосуються порушення положень конституції, і ще 26 – інших кримінальних правопорушень.

Для притягнення до відповідальності депутата перед Державним трибуналом потрібно, щоб відповідну ініціативу внесли щонайменш 115 депутатів. Тоді спікер Сейму подає відповідне звернення до парламентського комітету відповідності Конституції, де у подальшому готують доповідь та відповідне звернення, або ухвалюють рішення зупинити процедуру. Далі Сейм має підтримати резолюцію щодо притягнення особи до відповідальності щонайменш трьома п’ятими голосів та за присутності щонайменш половини депутатів.

За кілька днів до цього спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий виступив з ідеєю притягнення Зьобро до відповідальності перед Державним трибуналом – з огляду на те, що після зміни влади в Угорщині він вочевидь втратить там політичний прихисток.

Нагадаємо, 10 лютого польська національна прокуратура подала до Окружного суду у Варшаві клопотання про видачу європейського ордера на арешт колишнього міністра юстиції Збігнева Зьобро, якого звинувачують у 26 правопорушеннях, пов'язаних з діяльністю Фонду справедливості у підпорядкуванні Мін'юсту.

Зьобро та його колишній заступник Марчин Романовський отримали політичний прихисток в Угорщині. Лідер опозиційної угорської партії "Тиса", яка вихідними здобула впевнену перемогу на виборах, Петер Мадяр дав зрозуміти, що за нової влади польським ексурядовцям доведеться залишити країну.