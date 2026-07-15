ЄС виділив Україні ще 1 млрд євро на закупівлю дронів

Єврокомісія виділила ще 1 млрд євро на підтримку потенціалу України у сфері безпілотних літальних апаратів у рамках кредиту на підтримку України у розмірі 90 млрд євро.

Про це у комісії повідомили у середу, пише "Європейська правда".

15 липня Європейська комісія перерахувала Україні ще 1 млрд євро на закупівлю безпілотників. Це другий транш у рамках кредиту на підтримку України на суму 6 млрд євро, призначеного для закупівлі безпілотників.

Цей переказ доповнює перший транш в розмірі 3,2 млрд євро, наданого Комісією Україні 25 червня в рамках спеціальної програми макрофінансової допомоги, та перший платіж в розмірі 3,9 млрд євро, спрямований на закупівлю дронів, здійснений 30 червня.

З огляду на майбутнє, Комісія також затвердила план виділення 10 млрд євро для фінансування додаткових безпілотників, ракет та винищувачів, підкресливши довгострокову прихильність ЄС до оборони України та до створення міцнішої й більш інтегрованої європейської оборонної промислової бази.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перебуває у середу в Києві з 11-м візитом до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Спираючись на безпрецедентну позику Європейського Союзу в розмірі 90 млрд євро та постійну політичну, військову й фінансову підтримку, візит зосереджений на активізації оборонної співпраці, зокрема на вжитті термінових заходів для захисту повітряного простору України від постійних російських атак безпілотниками та ракетами, а також на нових ініціативах щодо інтеграції європейської та української оборонних галузей з метою прискорення та розширення виробництва критично важливих засобів.

У Києві фон дер Ляєн пояснила, чому ЄС підписує угоду про дрони з Україною.