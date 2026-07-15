ЕС выделил Украине ещё 1 млрд евро на закупку дронов

Еврокомиссия выделила ещё 1 млрд евро на поддержку потенциала Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов в рамках кредита на поддержку Украины в размере 90 млрд евро.

Об этом в комиссии сообщили в среду, пишет "Европейская правда".

15 июля Европейская комиссия перечислила Украине еще 1 млрд евро на закупку беспилотников. Это второй транш в рамках кредита на поддержку Украины на сумму 6 млрд евро, предназначенного для закупки беспилотников.

Этот перевод дополняет первый транш в размере 3,2 млрд евро, предоставленный Комиссией Украине 25 июня в рамках специальной программы макрофинансовой помощи, и первый платеж в размере 3,9 млрд евро, направленный на закупку дронов, от 30 июня.

С учетом будущего Комиссия также утвердила план выделения 10 млрд евро для финансирования дополнительных беспилотников, ракет и истребителей, подчеркнув долгосрочную приверженность ЕС обороне Украины и созданию более прочной и интегрированной европейской оборонной промышленной базы.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находится в среду в Киеве с 11-м визитом в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Опираясь на беспрецедентный кредит Европейского Союза в размере 90 млрд евро и постоянную политическую, военную и финансовую поддержку, визит сосредоточен на активизации оборонного сотрудничества, в частности на принятии срочных мер по защите воздушного пространства Украины от постоянных российских атак беспилотниками и ракетами, а также на новых инициативах по интеграции европейской и украинской оборонных отраслей с целью ускорения и расширения производства критически важных средств.

В Киеве фон дер Ляйен объяснила, почему ЕС подписывает соглашение о дронах с Украиной.