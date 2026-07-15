Вучич каже, що "не повністю" задоволений тим, як Сербія допомогла Україні

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що "не повністю" задоволений тим, як його країна допомогла Україні.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на саміті "Південно-Східна Європа – Україна", пише кореспондентка "Європейської правди".

Під час саміту, який проходив у Києві, Вучич наголосив, що Сербія підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, а також подякував Україні за те, що "вона так само підтримує територіальну цілісність Сербії".

Президент Сербії заявив, що "не повністю задоволений" тим, яку допомогу у сфері фінансів, медицини та енергетики його країна надала Україні.

"Була одна обіцянка, яку ми поки що не виконали, але найближчим часом ми це виправимо", – запевнив він.

Також Вучич розповів, що в Києві обговорили відбудову одного з українських міст.

"Поки що прогрес у цьому напрямку був недостатнім, але ми докладемо максимум зусиль, щоб активніше долучитися й досягти найкращих результатів для жителів цього міста", – сказав він, але не уточнив, про яке місто йде мова.

Окрім цього, президент Сербії наголосив на підтримці України на шляху вступу в ЄС.

Варто зауважити, що Вучич вперше відвідав Україну у червні 2025 року для участі в саміті "Україна – Південно-Східна Європа", який тоді пройшов в Одесі.

Тоді учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у підсумку підписали декларацію, у якій "найрішучішим чином" засуджують війну Росії проти України та закликають міжнародну спільноту "зберігати й надалі посилювати санкції проти Російської Федерації".

Водночас Вучич – єдиний учасник події, який її не підписав. Коментуючи це, він заявив, що таким чином він "не зрадив Росію".

Нещодавно президент Сербії заявив, що залишить посаду глави держави через кілька днів після оголошення про проведення парламентських виборів.