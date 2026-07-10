Вучич заявив про намір піти у відставку після оголошення парламентських виборів

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що залишить посаду глави держави через кілька днів після оголошення про проведення парламентських виборів.

Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу TV Pink, цитує Danas, пише "Європейська правда".

Президент Сербії сказав, що рішення вже було оголошене раніше, щоб його політичні опоненти не могли звинуватити його у спробах уникнути виборів. Вучич заявив, що готовий провести одночасно парламентські та президентські вибори, якщо це необхідно.

"Я мушу оголосити про проведення парламентських виборів тут, як президент республіки, а потім мине кілька днів, і я піду у відставку", – заявив Вучич.

Він також висловив упевненість, що його опоненти переоцінюють власну підтримку серед виборців.

Вучич зазначив, що раніше вони заявляли про підтримку 70% громадян, однак тепер, за його словами, питання полягає в тому, чи "мають вони хоча б 30%".

Нещодавно Вучич виступив із промовою перед парламентом, підтвердивши давнішу заяву, що планує подати у відставку.

Він зазначив, що "можливо останній раз" звертається до депутатів як президент і це його "останні дні й тижні на посаді президента".

Нагадаємо, цій заяві Вучича передували тривалі й масштабні антивладні протести, що почалися з грудня 2024 року. Це відбулося після того, як 16 людей загинули внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі в північному сербському місті Новий Сад.

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