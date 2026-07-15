Вучич заявляет, что "не полностью" удовлетворён тем, как Сербия помогла Украине

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что "не полностью" удовлетворён тем, как его страна помогла Украине.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на саммите "Юго-Восточная Европа – Украина", пишет корреспондент "Европейской правды".

Во время саммита, который проходил в Киеве, Вучич подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также поблагодарил Украину за то, что "она так же поддерживает территориальную целостность Сербии".

Президент Сербии заявил, что "не полностью удовлетворен" тем, какую помощь в сфере финансов, медицины и энергетики его страна оказала Украине.

"B Было одно обещание, которое мы пока не выполнили, но в ближайшее время мы это исправим", – заверил он.

Также Вучич рассказал, что в Киеве обсудили восстановление одного из украинских городов.

"Пока что прогресс в этом направлении был недостаточным, но мы приложим максимум усилий, чтобы активнее присоединиться к этому процессу и достичь наилучших результатов для жителей этого города", – сказал он, но не уточнил, о каком городе идет речь.

Кроме того, президент Сербии подчеркнул поддержку Украины на пути вступления в ЕС.

Стоит отметить, что Вучич впервые посетил Украину в июне 2025 года для участия в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", который тогда прошел в Одессе.

Тогда участники саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в итоге подписали декларацию, в которой "самым решительным образом" осуждают войну России против Украины и призывают международное сообщество "сохранять и в дальнейшем усиливать санкции против Российской Федерации".

В то же время Вучич – единственный участник мероприятия, который её не подписал. Комментируя это, он заявил, что таким образом он "не предал Россию".

Недавно президент Сербии заявил, что покинет пост главы государства через несколько дней после объявления о проведении парламентских выборов.