У Сеймі Литви зареєстрували поправку до конституції щодо розміщення ядерної зброї

У п’ятницю група з 50 литовських депутатів зареєструвала конституційну поправку, спрямовану на скасування положення, що забороняє розміщення ядерної зброї на території країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Ця пропозиція передбачає внесення змін до статті 137 конституції Литви, яка наразі встановлює, що на території країни не можуть розміщуватися зброя масового знищення та іноземні військові бази.

Президент Гітанас Науседа у четвер скликав зустріч із керівниками парламенту та уряду, а також головами парламентських фракцій, після чого заявив про досягнення широкої згоди щодо того, що це конституційне положення застаріло і має бути скасоване.

Прихильники поправки стверджують, що ситуація з безпекою країни суттєво змінилася. Науседа зазначив, що Литва наразі є практично єдиним членом НАТО, який встановив конституційну заборону на розміщення ядерної зброї на власній території.

Для внесення поправок до конституції Литви пропозиція має бути двічі схвалена щонайменше 94 зі 141 депутата парламенту, причому між голосуваннями має минути щонайменше три місяці.

Спікер парламенту Юозас Олекас заявив у четвер, що країна не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час.

Члени керівної коаліції також наголосили, що скасування конституційної норми не вплине на зобов’язання Литви за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та іншими міжнародними угодами, учасницею яких є країна.

Нагадаємо, у травні голова литовського Сейму Юозас Олекас заявив, що в нинішній геополітичній ситуації варто розглянути можливість внесення змін до конституції, щоб дозволити розміщення ядерної зброї в Литві.

Також міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що Вільнюс веде переговори з американцями щодо розміщення ядерної зброї США на території балтійської країни.

Обраний прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс вважає доцільним прибрати з литовської конституції статтю, згідно з якою на території країни не може бути зброї масового ураження та військових баз іноземних держав.