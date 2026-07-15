Литва и Латвия договорились провести военные учения для обеспечения готовности к совместным действиям

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в среду, что он и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс договорились о проведении совместных военных учений на латвийском полигоне Селония, поскольку страны Балтии стремятся углубить сотрудничество в сфере обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Я вижу большой потенциал в укреплении сотрудничества между нашими вооруженными силами, организации совместных учений и повышении нашей готовности к совместным действиям", – заявил Науседа журналистам после встречи с Ринкевичсом в Вильнюсе.

"Президент Ринкевичс и я договорились провести совместные учения на полигоне Селония в Латвии", – добавил он.

Ринкевичс отметил, что Латвия готова предоставить этот полигон не только для проведения учений, но и для более широкого военного сотрудничества между двумя странами.

Лидеры также обсудили вопросы региональной безопасности, в частности планы Литвы отменить конституционную норму, запрещающую размещение ядерного оружия на её территории.

3 июля группа из 50 литовских депутатов зарегистрировала конституционную поправку, направленную на отмену положения, запрещающего размещение ядерного оружия на территории страны.

Гитанас Науседа заявил, что почти все лидеры фракций Сейма согласны с тем, что положение конституции, запрещающее размещение ядерного оружия на территории страны, устарело и должно быть отменено.