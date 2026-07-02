Президент Литви: у Сеймі є згода на внесення змін до Конституції щодо ядерної зброї

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що майже всі лідери фракцій Сейму погоджуються з тим, що положення Конституції, яке забороняє розміщення ядерної зброї на території країни, застаріло і має бути скасоване.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

У четвер вранці вищі посадові особи країни обговорили в президентській адміністрації конституційну норму, яка забороняє розміщення в Литві ядерної зброї. У зустрічі взяли участь президент, керівництво Сейму та уряду, а також голови парламентських фракцій.

Після зустрічі Науседа заявив, що Конституцію необхідно змінити, оскільки ситуація у світі продовжує погіршуватися. Він також зазначив, що Конституція була ухвалена в зовсім інших геополітичних умовах.

"Це абсолютна заборона, яка не містить жодних винятків. Таким чином, Литва фактично є єдиною державою НАТО, яка самостійно встановила для себе таку заборону. Безумовно, ми маємо звернути увагу на цей фактор", – сказав Науседа.

Він також зазначив, що Фінляндія, де аналогічна заборона була закріплена законом, вже скасувала обмеження на розміщення ядерної зброї.

"Сьогодні Литва опинилася свого роду в сірій зоні всередині самого НАТО…Було б надзвичайно прикро, якби ми стали слабкою ланкою або "сірою зоною" в рамках самого НАТО", – заявив президент.

За словами Науседи, позиції лідерів парламентських фракцій загалом збіглися, і майже всі вони висловили думку, що ця стаття Конституції застаріла і її слід просто виключити.

На думку президента, таке рішення могли б ухвалити депутати Сейму шляхом голосування за внесення змін до основного закону країни, оскільки проведення референдуму зайняло б надто багато часу.

"Ми дійшли висновку, що зараз саме той момент, коли і Сейм, і його голова можуть продемонструвати необхідне лідерство", – сказав Науседа.

Раніше Науседа, спікер парламенту Юозас Олекас та голова Комітету Сейму з питань національної безпеки та оборони Рімантас Сінкявічюс заявляли, що не виключають дискусії щодо внесення змін до Конституції.

Цю ідею підтримує й частина опозиції. Лідер консерваторів Лаурінас Кащюнас пообіцяв підтримку депутатів своєї партії, якщо керівна коаліція ініціює зміну Конституції. Більш скептично до цього питання поставилися представники ультраправої партії "Зоря Німану" та Союзу селян і зелених Литви.

Для внесення змін до Конституції за них мають двічі з інтервалом у три місяці проголосувати щонайменше 94 депутати зі 141.

Згідно зі статтею 137 документа, на території Литви не може бути зброї масового ураження та військових баз іноземних держав.

Нагадаємо, у травні голова литовського Сейму Юозас Олекас заявив, що в нинішній геополітичній ситуації варто розглянути можливість внесення змін до конституції, щоб дозволити розміщення ядерної зброї в Литві.

Також міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що Вільнюс веде переговори з американцями щодо розміщення ядерної зброї США на території балтійської країни.

Обраний прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс вважає доцільним прибрати з литовської конституції статтю, згідно з якою на території країни не може бути зброї масового ураження та військових баз іноземних держав.