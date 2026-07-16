В ЄС застерігають від передчасної нормалізації відносин з путінською Росією

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс у контексті ймовірного встановлення миру між Україною і РФ застеріг від нормалізації відносин з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Про це єврокомісар заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

Кубілюс зазначив, що необхідно розділяти два процеси: переговори з Путіним про мир в Україні і "перезавантаження" відносин з Росією.

"Буде великою помилкою для нас, європейців, піти на те, що я називаю "перезавантаженням" або нормалізацією наших відносин з Путіним. Нормалізація відносин з Росією можлива лише тоді, коли Росія повернеться до нормальності. А це означає, що вони мають вирішити питання окупованих територій. Постане також питання неагресивної поведінки Росії тощо", – сказав він.

За словами єврокомісара, самі європейці мають обговорити, "що насправді має змінитися в Росії, щоб ми справді серйозно почали розглядати нормалізацію наших відносин з нею".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нині Україна перебуває у новій позиції сили на полі бою, тому Росії слід розпочати переговори для заморозки лінії фронту.

Своєю чергою президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна та її партнери мають лише два місяці, щоб відновити мирні переговори, інакше існує ризик ескалації війни з боку Росії.

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