Президент Чехії: в України та союзників є два місяці, щоб схилити Росію до переговорів

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна та її партнери мають лише два місяці, щоб відновити мирні переговори, інакше існує ризик ескалації війни з боку Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Telegraph, передає "Європейська правда".

Чеський президент переконаний, що союзники повинні використати нинішній тиск на Росію, щоб змусити її до мирних переговорів у найближчі тижні.

"Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути й давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори", – сказав Павел.

На його думку, існує ризик того, що правитель РФ Владімір Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутися 20 вересня.

"У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться", – заявив посадовець.

Павел наголосив, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем і викликів, якими можуть скористатися союзники та Україна для того, щоб схилити Москву до переговорів.

"Російська громадськість дедалі більше виступає проти війни. Президенту Путіну буде важко зберігати спокій у країні, і якщо цей тиск триватиме, якщо Україна й надалі зможе успішно влучати в цілі глибоко на території Росії, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів", – зазначив президент Чехії.

Раніше у НАТО зауважили, що Росія, як і Альянс швидко вчиться на помилках, тому вікно можливостей для України оцінюють у 6-9 місяців.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нині Україна перебуває у новій позиції сили на полі бою, тому Росії слід розпочати переговори для заморозки лінії фронту.

Президент США Дональд Трамп підтримав удари України по російських НПЗ, пояснивши, що це – "ескалація, яка може привести до кінця війни".