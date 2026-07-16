В ЕС предостерегают от преждевременной нормализации отношений с путинской Россией

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в контексте вероятного установления мира между Украиной и РФ предостерег от нормализации отношений с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Об этом еврокомиссар заявил в интервью "Европейской правде".

Кубилюс отметил, что необходимо разделять два процесса: переговоры с Путиным о мире в Украине и "перезагрузку" отношений с Россией.

"Будет большой ошибкой для нас, европейцев, пойти на то, что я называю "перезагрузкой" или нормализацией наших отношений с Путиным. Нормализация отношений с Россией возможна только тогда, когда Россия вернется к нормальному состоянию. А это означает, что они должны решить вопрос об оккупированных территориях. Встанет также вопрос о неагрессивном поведении России и т. д.", – сказал он.

По словам еврокомиссара, сами европейцы должны обсудить, "что на самом деле должно измениться в России, чтобы мы действительно серьезно начали рассматривать нормализацию наших отношений с ней".

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время Украина находится в новой позиции силы на поле боя, поэтому России следует начать переговоры о заморозке линии фронта.

В свою очередь президент Чехии Петр Павел считает, что у Украины и ее партнеров есть всего два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры, иначе существует риск эскалации войны со стороны России.

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