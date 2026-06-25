Мерц у Гданську розповів про нову позицію сили України та звернувся до Росії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нині Україна перебуває у новій позиції сили на полі бою, тому Росії слід розпочати переговори для заморозки лінії фронту.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це він сказав під час відкриття Конференції з питань відновлення України у Гданську.

За словами Мерца, сьогоднішня зустріч у Гданську позначає момент надії, оскільки "Україна перебуває у новій позиції сили".

"Росія не виграє цю війну. Європейська підтримка Києва є непохитною. Наша рішучість чинити тиск на Росію вже підважила російську економіку", – сказав Мерц.

Він підкреслив, що після саміту G7 також з’явилося нове відчуття трансатлантичної єдності.

"І сьогодні ми надсилаємо чітке повідомлення Росії: прийшов час вступити у переговори, заморозити лінію фронту та завершити убивства", – заявив німецький канцлер.

Колишній президент Польщі Александр Квасневський переконаний, що становище у російсько-українській війні у найближчі місяці наблизиться до реального перемир’я.

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