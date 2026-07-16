В уряді Польщі прокоментували неучасть в "антибалістичній коаліції" України і союзників

У Міноборони Польщі заявили, що називати неучасть країни в "антибалістичній коаліції" України і союзників наслідком історичних суперечок з Києвом – викривлене трактування.

Як повідомляє Onet, про це заявив заступник міністра оборони Павел Залевський.

Залевський назвав хибним сприйняття, що Польща не увійшла до нещодавно створеної "антибалістичної коаліції" через те, що Україна не захотіла цього після останніх історичних суперечок.

"Хто сказав, що Україна не хоче нас бачити в антибалістичній коаліції? Я навіть не знаю, хто сформував таку інтерпретацію. Я це бачу у медіа, в мережах – і я під цим не підписуюся", – прокоментував заступник міністра.

"Україна не казала "ні", бо не могла такого сказати. Польща – країна, що відіграє ключову роль у допомозі Україні. Без Польщі Україна не могла б функціонувати – Румунія не може замістити Польщу як логістичний хаб для України", – додав Павел Залевський.

Він зазначив, що польсько-українські відносини потрібно "заспокоїти" та нагадав, що Польща має власний національний інтерес у тому, щоб Україна успішно захищалася.

За інформацією Onet, польський уряд вів перемовини з Києвом про долучення до коаліції, проте це скінчилось нічим. Джерела кажуть, що "з одного боку, Україна не хотіла нас бачити в антибалістичній коаліції, але з іншого – нам забракло рішучості, щоб наполягати на участі".

Прем’єр Дональд Туск раніше навів практичні пояснення, чому приєднання Польщі ще не відбулося.

Нагадаємо, до складу "антибалістичної коаліції", про створення якої оголосили 13 липня у Парижі, увійшли 10 європейських держав, проте серед них немає Польщі.

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс розповів, що новостворена європейська "антибалістична коаліція" займатиметься проєктом антибалістичної системи "Фрея".