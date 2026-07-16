В правительстве Польши прокомментировали неучастие в "антибаллистической коалиции"

В Минобороны Польши заявили, что называть неучастие страны в "антибаллистической коалиции" Украины и её союзников следствием исторических разногласий с Киевом – это искажённая интерпретация.

Как сообщает Onet, об этом заявил заместитель министра обороны Павел Залевский.

Залевский назвал ошибочным мнение, что Польша не вошла в недавно созданную "антибаллистическую коалицию" из-за того, что Украина не захотела этого после последних исторических споров.

"Кто сказал, что Украина не хочет видеть нас в антибаллистической коалиции? Я даже не знаю, кто сформировал такую интерпретацию. Я вижу это в СМИ, в сетях – и я с этим не согласен", – прокомментировал заместитель министра.

"Украина не говорила "нет", потому что не могла этого сказать. Польша – страна, которая играет ключевую роль в помощи Украине. Без Польши Украина не могла бы функционировать – Румыния не может заменить Польшу в качестве логистического хаба для Украины", – добавил Павел Залевский.

Он отметил, что польско-украинские отношения нужно "успокоить", и напомнил, что Польша заинтересована в том, чтобы Украина успешно защищалась.

По информации Onet, польское правительство вело переговоры с Киевом о присоединении к коалиции, однако это ни к чему не привело. Источники говорят, что "с одной стороны, Украина не хотела видеть нас в антибаллистической коалиции, но с другой – нам не хватило решимости, чтобы настаивать на участии".

Премьер Дональд Туск ранее привел практические объяснения, почему присоединение Польши еще не состоялось.

Напомним, в состав "антибаллистической коалиции", о создании которой объявили 13 июля в Париже, вошли 10 европейских государств, однако среди них нет Польши.

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс рассказал, что вновь созданная европейская "антибаллистическая коалиция" будет заниматься проектом антибаллистической системы "Фрейя".