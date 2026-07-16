ЗМІ: нова система прикордонного контролю ЄС створила проблеми для близнюків

Нова цифрова прикордонна система Європейського Союзу створила проблему для однояйцевих близнюків, оскільки не здатна їх розрізнити.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

У матеріалі наводиться випадок, коли одна британська жінка, яка наприкінці травня намагалася вилетіти назад до Великої Британії з Клуж-Напоки в Румунії, була допитана прикордонною поліцією з досить дивної причини.

Румунська влада звинуватила цю жінку – співробітницю Politico – у незаконному перебуванні в Шенгенській зоні, мотивуючи це тим, що її виїзд не був належним чином зареєстрований після попереднього візиту до Амстердама у квітні 2026 року.

Проблема лише в одному: вона не була в Амстердамі у квітні 2026 року. Зате там побувала її сестра-близнючка.

Жінку, якій було надано анонімність, щоб уникнути будь-яких майбутніх ускладнень на кордоні та поважати приватне життя її сестри, допитували протягом приблизно 15 хвилин.

Коли вона розповіла прикордонникам про існування сестри-близнючки, її спочатку звинуватили в тому, що вона позичила свій паспорт – чого вона не робила. Сестра цієї жінки на момент інциденту перебувала у Великій Британії й ніколи не бувала в Румунії.

Судячи з усього, система EES переплутала цих двох жінок через ідентичні результати сканування облич і, можливо, через однакові прізвища, дати народження та громадянства – єдині спільні риси, які система може врахувати. У них різні відбитки пальців, імена і, що особливо важливо, свої власні паспорти.

Зрештою жінці дозволили сісти на літак, але вона, як і раніше, стурбована майбутніми поїздками.

Коли до представника Європейської комісії звернулися з цього питання, він заявив, що Комісія "не коментує окремі випадки". Однак він додав: "Відповідальність за дані, внесені до EES, лежить на державах-членах, і Комісія не має до них доступу".

"Під час в’їзду до Шенгенської зони мандрівники повинні надати свої біометричні дані (під час першого перетину зовнішніх кордонів ЄС), а також дані паспорта. Це дозволяє ідентифікувати кожного мандрівника окремо. Якщо мандрівник стурбований обробкою своїх даних, він має право вимагати виправлення та доповнення своїх персональних даних. У такому випадку він може звернутися до компетентних органів держави-члена – або на кордоні, або безпосередньо до відповідних органів", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що коаліція з дев'яти країн ЄС, серед яких Франція, закликає Брюссель продовжити термін дії надзвичайної гнучкості для системи в'їзду-виїзду, стверджуючи, що блок ще не готовий поступово скасовувати чинні запобіжні заходи.

Лист дев’ятьох країн з'явився на тлі того, як аеропорти та авіакомпанії б'ють на сполох через те, що нова система спричиняє довгі черги та збої в роботі під час літнього туристичного сезону.

Перед цим ЄС відхилив заклик авіаційної галузі призупинити впровадження нових біометричних прикордонних перевірок після того, як ця суперечлива система спричинила хаос в аеропортах та на сухопутних прикордонних пунктах.

Про те, як почалося застосування нової системи, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.