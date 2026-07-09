ЗМІ: 9 країн ЄС закликають Єврокомісію призупинити нові правила в’їзду

Коаліція з дев'яти країн ЄС закликає Брюссель продовжити термін дії надзвичайної гнучкості для системи в'їзду/виїзду, стверджуючи, що блок ще не готовий поступово скасовувати чинні запобіжні заходи.

Про це йдеться в спільному листі країн, з яким ознайомилося Politico, передає "Європейська правда".

У листі від 7 липня Бельгія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Мальта, Нідерланди, Португалія та Швейцарія повідомили комісара з питань внутрішніх справ Магнуса Бруннера, що перші місяці роботи системи в'їзду-виїзду (EES), виявили "значні труднощі", які не можна недооцінювати.

Країни підтвердили свою підтримку впровадженню нової системи, але закликали Єврокомісію дозволити продовжувати використовувати вбудований механізм надзвичайних ситуацій системи після 6 вересня 2026 року, коли його термін дії закінчується.

Цей механізм дозволяє прикордонним органам у виняткових випадках тимчасово призупиняти збір відбитків пальців та сканування обличчя мандрівників, щоб зменшити затори, водночас продовжуючи реєструвати всіх, хто в'їжджає та виїжджає з Шенгенської зони.

У листі міністри дев’яти країн також просять Комісію надати письмові гарантії з цього питання до закінчення терміну дії поточної гнучкості.

Зазначається, що виконавчий орган ЄС поки не демонструє готовності продовжити дію поточних гнучких умов після 6 вересня.

Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що ЄК вітає "чітке зобов’язання" країн щодо повного впровадження EES та систематичної реєстрації всіх мандрівників з країн, що не входять до ЄС. За його словами, законодавство вже містить заходи гнучкості, зокрема можливість призупинення збору біометричних даних протягом літа. Речник додав, що Комісія залишається в "тісному конструктивному контакті" з державами-членами, які відчувають труднощі на певних пунктах перетину кордону.

"Існує сильне спільне бажання зробити так, щоб система працювала всюди", – зазначив він.

Лист дев’ятьох країн з'явився на тлі того, як аеропорти та авіакомпанії б'ють на сполох через те, що нова система спричиняє довгі черги та збої в роботі під час літнього туристичного сезону.

Напередодні ЄС відхилив заклик авіаційної галузі призупинити впровадження нових біометричних прикордонних перевірок після того, як ця суперечлива система спричинила хаос в аеропортах та на сухопутних прикордонних пунктах.

Про те, як почалося застосування нової системи, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.