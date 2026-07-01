5-годинні черги і пропущені рейси: аеропорти просять виняток з нової системи в'їзду до ЄС

Авіакомпанії та аеропорти закликали призупинити дію нової системи біометричного прикордонного контролю ЄС на пік літнього курортного сезону, зазначаючи, що деякі рейси вилітають заповненими лише наполовину, а пасажири змушені стояти в чергах до п’яти годин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі низки аеропортів і авіакомпаній до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, який наводить The Guardian.

"Ми досягли критичної точки", – заявили галузеві об’єднання ACI Europe, що представляє аеропорти, Airlines 4 Europe та Міжнародна асоціація повітряного транспорту, яка представляє авіакомпанії.

У листі йдеться, що пасажири вже змушені стояти в чергах протягом тривалого часу поза будівлями терміналів та на відкритих майданчиках, оскільки служби прикордонного контролю не можуть достатньо швидко обробляти дані тих, хто прибуває.

"Авіакомпанії стикаються з тим, що на момент закриття виходу літаки залишаються наполовину порожніми, тоді як пасажири застрягають у чергах на прикордонному контролі", – зазначено в листі.

Деяким літакам довелося затримувати зліт, чекаючи на пасажирів; за даними цих організацій, у години пік черги досягають п’яти годин, тоді як інші літаки були змушені залишити пасажирів на землі.

Організації закликали Європейську комісію дозволити аеропортам повністю призупиняти перевірки "щоразу, коли пасажиропотік перевищує оперативну пропускну здатність пунктів прикордонного контролю" протягом липня та серпня.

Громадські організації заявили, що прикордонні органи, аеропорти та авіакомпанії перебувають "під нестерпним тиском", і закликали до "негайного втручання, перш ніж ситуація ще більше погіршиться під час пікового літнього туристичного сезону".

Нещодавно керівник компанії, що управляє аеропортами Рима заявив, що аеропорти італійської столиці будуть змушені призупинити дію нової біометричної прикордонної системи ЄС, щоб впоратися з літнім напливом туристів.

Як відомо, з 10 квітня на всіх пунктах пропуску на зовнішніх кордонах ЄС повноцінно запрацювала нова система в’їзду громадян іноземних держав – EES (Entry/Exit System).

Нову цифрову систему в’їзду та виїзду EES почали впроваджувати на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони з 12 жовтня.

Про те, як почалося її застосування, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.