ЄС лишається непохитним щодо нової системи в'їзду попри літній хаос в аеропортах

ЄС відхилив заклик авіаційної галузі призупинити впровадження нових біометричних прикордонних перевірок після того, як ця суперечлива система спричинила хаос в аеропортах та на сухопутних прикордонних пунктах.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Система в’їзду-виїзду (EES), яка набула чинності у квітні, вимагає від громадян країн, що не входять до ЄС, здавати відбитки пальців і проходити сканування обличчя після прибуття до Шенгенської зони.

Однак технічні збої та неефективне впровадження системи призвели до утворення довгих черг на пунктах паспортного контролю ЄС, а також до численних затримок рейсів.

Це спонукало європейські авіакомпанії та аеропорти наполегливо закликати Європейську комісію "повністю призупинити" дію EES до вересня та забезпечити "постійну оперативну гнучкість", щоб столиці країн ЄС могли згодом тимчасово відкласти впровадження цієї системи.

Однак європейський високопосадовець заявив у вівторок, що повне призупинення не є ані необхідним, ані доцільним.

"Система не працюватиме, якщо ввести повне призупинення на одному з інших пунктів в’їзду чи виїзду", оскільки прикордонні органи "постійно мають звіряти" дані про в’їзд і виїзд людей із блоку, зазначив він.

Він додав, що чинна система вже дозволяє державам-членам тимчасово призупиняти біометричну реєстрацію на поновлювані шестигодинні періоди до вересня. За його словами, навіть у літній період це забезпечує достатню гнучкість, якою держави-члени вже користуються.

Ці зауваження навряд чи задовольнять європейський авіаційний та транспортний сектор.

"Система не ідеальна, але ми продовжуємо спостерігати поліпшення на всіх рівнях", – заявив представник ЄС.

Він додав, що Брюссель і надалі "дуже, дуже тісно співпрацюватиме з галуззю".

"Дуже важливо також заручитися підтримкою [галузі], щоб продовжувати вдосконалювати систему в цілому", – зазначив посадовець, додавши, що жодна з країн-членів не вимагала внесення змін до чинної системи.

У вівторок Єврокомісія мала намір обговорити недоліки та можливості покращення роботи нової системи в'їзду/виїзду (EES) в ЄС.

Крім того, авіаперевізники назвали європейські аеропорти, де пасажири стикаються з тривалими затримками через нову цифрову систему в’їзду/виїзду ЄС.

Про те, як почалося застосування нової системи, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.