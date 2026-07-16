СМИ: новая система пограничного контроля ЕС создала проблемы для близнецов

Новая цифровая пограничная система Европейского Союза создала проблему для однояйцевых близнецов, поскольку не способна их различить.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

В материале приводится случай, когда одна британская женщина, которая в конце мая пыталась вылететь обратно в Великобританию из Клуж-Напоки в Румынии, была допрошена пограничной полицией по довольно странной причине.

Румынские власти обвинили эту женщину – сотрудницу Politico – в незаконном пребывании в Шенгенской зоне, мотивируя это тем, что ее выезд не был должным образом зарегистрирован после предыдущего визита в Амстердам в апреле 2026 года.

Проблема лишь в одном: она не была в Амстердаме в апреле 2026 года. Зато там побывала её сестра-близнец.

Женщину, которой была предоставлена анонимность, чтобы избежать каких-либо будущих сложностей на границе и уважать частную жизнь её сестры, допрашивали в течение примерно 15 минут.

Когда она рассказала пограничникам о существовании сестры-близнеца, её сначала обвинили в том, что она одолжила свой паспорт – чего она не делала. Сестра этой женщины на момент инцидента находилась в Великобритании и никогда не бывала в Румынии.

Судя по всему, система EES перепутала этих двух женщин из-за идентичных результатов сканирования лиц и, возможно, из-за одинаковых фамилий, дат рождения и гражданств – единственных общих черт, которые система может учесть. У них разные отпечатки пальцев, имена и, что особенно важно, свои собственные паспорта.

В конце концов женщине разрешили сесть на самолет, но она, как и раньше, обеспокоена предстоящими поездками.

Когда к представителю Европейской комиссии обратились по этому вопросу, он заявил, что Комиссия "не комментирует отдельные случаи". Однако он добавил: "Ответственность за данные, внесенные в EES, лежит на государствах-членах, и Комиссия не имеет к ним доступа".

"При въезде в Шенгенскую зону путешественники должны предоставить свои биометрические данные (при первом пересечении внешних границ ЕС), а также данные паспорта. Это позволяет идентифицировать каждого путешественника отдельно. Если путешественник обеспокоен обработкой своих данных, он имеет право требовать исправления и дополнения своих персональных данных. В таком случае он может обратиться в компетентные органы государства-члена – либо на границе, либо непосредственно в соответствующие органы", – сказал он.

Ранее сообщалось, что коалиция из девяти стран ЕС, в числе которых Франция, призывает Брюссель продлить срок действия чрезвычайной гибкости для системы въезда-выезда, утверждая, что блок еще не готов постепенно отменять действующие меры предосторожности.

Письмо девяти стран появилось на фоне того, как аэропорты и авиакомпании бьют тревогу из-за того, что новая система вызывает длинные очереди и сбои в работе во время летнего туристического сезона.

Ранее ЕС отклонил призыв авиационной отрасли приостановить внедрение новых биометрических пограничных проверок после того, как эта спорная система вызвала хаос в аэропортах и на сухопутных пограничных пунктах.

О том, как началось внедрение новой системы, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы выявил первый день действия новых правил въезда в ЕС.