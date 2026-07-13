Кривдник молодої українки у польському автобусі втратить роботу

Чоловік, який ображав українську підлітку в автобусі у польському місті Бельсько-Бяла, втратить роботу.

Про це повідомила міська транспортна компанія в Бельсько-Бялій (MZK), повідомляє "Європейська правда".

З’ясувалось, що чоловік, якого вже затримали польські правоохоронці, був один із співробітників MZK.

"У ході проведених розслідувань також було встановлено, що зловмисником є працівник компанії, який обіймав посаду водія та тривалий час перебував на лікарняному. Ми з глибоким сумом сприйняли цю інформацію. Ми не погоджуємося і не погоджуватимемося з будь-якими проявами агресії, насильства чи дискримінації. У зв’язку з цим ми прийняли рішення про припинення співпраці з цим працівником", – заявила міська транспортна компанія в Бельсько-Бялій.

Скандальний інцидент стався в автобусі номер 8 під час недільного рейсу. На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно пасажирів автобуса, серед яких є молода українка, та агресивного чоловіка, який обзивається вульгарними та образливими словами на адресу українців.

Польський чоловік чіплявся до дівчини з претензіями на грунті національності та кілька разів сказав їй та дорослій жінці, яка згодом втрутилася, "валити в Україну".

На випадок відреагував міністр закордонних справ Андрій Сибіга, подякувавши також польській стороні за реакцію на інцидент.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк у зв’язку з інцидентом заявила, що "хвилю ненависті" до українців у Польщі потрібно зупиняти і розпалювання таких настроїв не вигідне нікому, крім Росії.