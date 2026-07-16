Посол о нападениях на украинцев в Польше: надеюсь, это временное явление

Посол Украины в Польше Василий Боднар, комментируя последние нападения на украинцев в стране, выразил надежду, что это "временное явление".

Заявление украинского дипломата приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

В частности, Боднар имел в виду инцидент в городе Бельско-Бяла, где поляк словесно оскорблял украинок в автобусе.

"Надеюсь, что это временное явление и оно пройдет… Вся политическая элита однозначно осуждает (такое поведение)", – добавил он.

Посол отметил, что миллионы украинцев, проживающих в Польше, являются дополнительным преимуществом.

По его словам, последние нападения на украинцев в Польше "не являются тенденцией, а лишь единичными случаями".

В то же время он признал, что "в этой ситуации, когда тема политически раздута, внимание к Украине усилилось, то очевидно, что СМИ и политики уделяют этому достаточно большое внимание".

Боднар отметил, что многие украинцы, проживающие в Польше, приехали сюда в основном под давлением ситуации, связанной с войной и сложными условиями, особенно в населенных пунктах, расположенных вблизи линии фронта и постоянно подвергающихся бомбардировкам.

"Я надеюсь, что после окончания военных действий большинство наших граждан вернется в страну, ведь у них будет много работы и много дел", – сказал он.

Посол поблагодарил польские власти за реагирование на проявления насилия или ненависти в отношении граждан Украины. Он также выразил надежду, что таких случаев станет меньше.

Инцидент в городе Бельско-Бяла произошел в субботу. На опубликованных в сети видео слышен мужчина, который обращается к 11-летним девочкам агрессивно и с использованием нецензурной лексики. 54-летний мужчина был сотрудником городского транспортного предприятия (MZK) в Бельско-Бяле. Компания уже приняла решение о прекращении сотрудничества с ним.

На этот случай отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига, поблагодарив также польскую сторону за реакцию на инцидент.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк в связи с инцидентом заявила, что "волну ненависти" к украинцам в Польше нужно останавливать и разжигание таких настроений невыгодно никому, кроме России.