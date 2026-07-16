Дружина прем’єра Іспанії постане перед судом присяжних

Іспанський суд вирішив, що дружина прем’єр-міністра Педро Санчеса, Бегонья Гомес, постане перед судом присяжних за звинуваченнями у зловживанні впливом та розкраданні коштів.

Про це стало відомо у четвер, 16 липня, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Іспанський суд заявив, що справу Гомес розглядатиме суд присяжних – процедура, яка в Іспанії застосовується лише до обмеженої кількості правопорушень, зокрема до зловживання впливом.

"Бегонья Гомес невинна. Кожен, хто знайомий із ходом розслідування, розуміє, що це справа з політичним підґрунтям, яка випливає з неправдивих звинувачень, висунутих ультраправою організацією на основі фейкових новин, і єдиною метою яких є переслідування та утиски дружини прем’єр-міністра", – заявили цього ж дня в офісі Санчеса.

Команда захисників Бегоньї Гомес подала апеляцію, звернувшись до Вищого суду Мадрида з проханням зняти з неї звинувачення, які вона заперечує, та скасувати інші постанови, накладені на неї судом нижчої інстанції минулого місяця.

Мадридський суд зняв третє звинувачення у корупції в бізнесі з Гомес та скасував постанову суду нижчої інстанції, яка забороняла їй виїжджати з країни, зобов’язувала її регулярно з’являтися в суді та вимагала здати паспорт.

Однак він залишив у силі основну частину справи проти неї.

Як відомо, 13 квітня суддя Хуан Карлос Пейнадо висунув звинувачення проти Гомес у зловживанні впливом та хабарництві.

Також суд заборонив дружині прем'єра Іспанії поїхати на саміт НАТО, який проходив на початку липня в Анкарі.

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