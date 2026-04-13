Дружині прем’єра Іспанії висунули звинувачення в корупції

Дружині прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса висунули звинувачення у зловживанні впливом та хабарництві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Згідно з рішенням, опублікованим у понеділок, суддя Хуан Карлос Пейнадо висунув звинувачення проти Бегоньї Гомес після багаторічного кримінального розслідування, яке сколихнуло іспанську політику. Тепер вона постане перед судом.

Уряд неодноразово заперечував будь-які правопорушення з боку Гомес.

Звинувачення проти Гомес посилюють політичний тиск на Санчеса. Його очолюваний соціалістами уряд меншості похитнувся через численні розслідування корупції та заяви про політично вмотивовані атаки напередодні загальних виборів наступного року, якими, ймовірно, скористаються опоненти.

Розслідування "збентежило багатьох громадян та суддів" в Іспанії, заявив міністр юстиції Фелікс Боланьос після винесення рішення, додавши, що шкода, завдана репутації системи правосуддя, "у багатьох аспектах буде непоправною".

У 2024 році Санчес взяв п’ятиденну відпустку, щоб обміркувати, чи подавати у відставку після того, як щодо Гомес було офіційно порушено кримінальну справу. Зрештою він залишився на посаді, заявивши, що звинувачення є безпідставними та політично вмотивованими.

Справа виникла через скаргу, подану антикорупційною групою, пов’язаною з ультраправими, яка скористалася іспанським правовим механізмом, що дозволяє третім особам вимагати проведення кримінальних розслідувань.

Брат іспанського прем'єра також був звинувачений в рамках окремого розслідування щодо ймовірного зловживання впливом, пов'язаного з його працевлаштуванням у регіональній адміністрації. Він відкинув розслідування як політично вмотивоване.

Гомес наразі перебуває в Китаї разом із Санчесом, який розпочав візит у понеділок, закликавши Пекін використати свій глобальний вплив, щоб допомогти покласти край війнам в Ірані та Україні.

