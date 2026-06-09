Дружина, брат і друзі під слідством: як корупційні скандали знищують прем'єра Іспанії Санчеса

Протестувальниця тримає плакат "Санчес зрадник" на одному з антиурядових м ітингів у Мадриді

Вісім років тому соціалісту Педро Санчесу вдалось прийти до влади в Іспанії після того, як він у парламенті ініціював і домігся ухвалення вотуму недовіри уряду Маріано Рахоя. Приводом стало засудження за корупцію посадовців, які представляли владну тоді Народну партію (PP).

Однак зараз уже сам Санчес ослаблений скандалами за участі провідних діячів його Соціалістичної робітничої партії (PSOE).

Ба більше, розслідування проводять і щодо членів родини іспанського прем’єра, зокрема дружини і брата.

Раніше двом близьким соратникам Санчеса – Хосе Луїсу Абалосу та Сантосу Сердану – висунули звинувачення у фальсифікації державних контрактів, про що "ЄвроПравда" детально розповідала у статті "Велике будівництво" по-іспанськи".

Тоді Санчеса закликали до дострокових виборів. Однак попри скандали з найближчим оточенням йому, як виглядало, вдалося вийти сухим із води. Більше того, соціалісти навіть трохи поправили плачевну ситуацію з рейтингами, коли Санчес не побоявся вступити у конфлікт з президентом США Дональдом Трампом щодо війни в Ірані. Тоді у квітні підтримка партії Санчеса зросла до 27,7% з 26,4, які соціалісти мали місяцем раніше.

Однак зараз удари по Санчесу потужніші.

До всього, з’явилася інформація про можливе втручання вищих посадових осіб у розслідування щодо оточення очільника іспанського уряду і його родини.

На тлі корупційних скандалів соціалісти показали слабкі результати на низці місцевих виборів – в Естремадурі, Кастилії та Леоні, Арагоні. А особливо болючою стала поразка в Андалусії, яка раніше вважалася оплотом PSOE. Тут партія Санчеса продемонструвала найгірший результат в історії – близько 23%.

І хоча особисто Санчес не був причетний до жодної з резонансних справ, звинувачення щодо наближених до нього осіб створили справжню бурю, яка може поховати його шанси залишитися у кріслі прем’єра після 2027 року.

Втім, його знову закликають до проведення дострокових парламентських виборів, які можуть стати провальними. Опитування прогнозують тріумф PP та ультраправої Vox.

У цій статті "ЄвроПравда" розібирається, чи справді уряд Санчеса наближається до краху і чи виборці таки відвернуться від соціалістів.

Дружина і брат під підозрами

Під слідством нараз перебувають молодший брат Санчеса Давид, а також дружина прем’єра Бегонья Гомес.

Справа щодо брата виникла на підставі скарги, поданої Manos Limpias (Чисті руки) – організацією з ультраправими зв’язками, яка має довгу історію використання судів для переслідування тих, кого вважає загрозою для демократії.

Давида Санчеса, який є композитором і диригентом, звинувачують у використанні політичного впливу старшого брата для отримання у 2017 році посади керівника відділу виконавських мистецтв у південно-західній провінції Бадахос.

Зокрема, йому закидають обхід стандартних процедур вступу на державну службу в провінції, якою на той час керувала партія Санчеса.

4 червня Санчес-молодший дав свідчення у суді.

Шість із семи приватних обвинувачів – Народна партія, Vox і ще низка правих організацій – вимагали для нього 6 років тюремного ув’язнення. Натомість прокурори виступили з вимогою виправдати Давіда Санчеса.

Невдовзі має постати перед судом і дружина Санчеса.

У квітні цього року Бегоньї Гомес офіційно висунули звинувачення у ймовірних злочинах, пов’язаних із торгівлею впливом, розтратою, корупцією в бізнесі та привласненням коштів.

Гомес звинувачують у тому, що 2020 року вона підписала два рекомендаційні листи на підтримку отримання державного контракту групою компаній, з якими вона має особисті та професійні зв'язки.

Зокрема, видання El Confidencial писало про зв'язки Гомес із туристичною групою Globalia та її авіакомпанією Air Europa, які отримували державне фінансування або вигравали державні контракти.

У 2024 році Санчес навіть брав п’ятиденну відпустку, щоб обміркувати, чи подавати у відставку після порушення щодо дружини кримінальної справи. Але не подав.

Примітно, що до висунення звинувачень на адресу Гомес також причетна Manos Limpias, про що детально йдеться в архівній статті "ЄвроПравди".

І Гомес, і Давид Санчес наполягають на своїй невинуватості. Про це публічно заявляє і прем’єр. Він і його соратники-соціалісти стверджують, що розслідування є скоординованою спробою повалити уряд нечесними засобами.

"Зрештою, правда вийде назовні. Мій брат і моя дружина невинні", – говорив він.

Санчес також відкрито поставив під сумнів незалежність окремих представників судової влади Іспанії.

"Немає жодних сумнівів, що деякі судді займаються політикою, а деякі політики намагаються вершити правосуддя", – казав він у вересні минулого року.

Токсичні соратники

Та найбільш згубною для партії прем’єра стала "справа Кольдо" – масштабний корупційний скандал в Іспанії, в центрі якого опинилися ексміністр транспорту Хосе Луїс Абалос та його колишній радник Кольдо Гарсія.

Їх звинувачують в отриманні хабарів та організації шахрайських схем під час державних закупівель медичних масок під час пандемії COVID-19.

Наприкінці 2025 року Верховний суд Іспанії помістив Абалоса та Кольдо Гарсія під варту без права на звільнення під заставу через ризик втечі від правосуддя.

Прокуратура вимагає для них 24 та 19 років позбавлення волі відповідно.

У "справі Кольдо" замішаний і один з найближчих соратників Санчеса Сантос Сердан. Він був організаційним секретарем PSOE – фактично третьою за рангом особою в партії.

За даними слідства, Сердан вступив у змову з Абалосом і Гарсіа з метою отримання "відкатів" за фальсифікацію результатів тендерів на проведення державних робіт. У червні минулого року Санчес наказав соратнику піти у відставку після того, як суддя Верховного суду знайшов "переконливі докази" його можливої причетності до отримання хабарів.

А нещодавно суддя Вищого суду наказав поліції провести обшук у штаб-квартирі Соціалістичної робітничої партії в Мадриді. Це було частиною розслідування щодо ймовірної змови Сердана та інших осіб з метою дискредитації або підкупу поліцейських та прокурорів, залучених до інших розслідувань.

У заяві, опублікованій після обшуків, PSOE зазначила, що "завжди дотримуватиметься позиції максимальної співпраці з системою правосуддя та абсолютної поваги до судових дій".

Останнім у цій серії болючих ударів по Санчесу стало розслідування щодо колишнього прем’єр-міністра Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро – прем'єр-міністра Іспанії у 2004-2011 роках і все ще культової фігури для іспанських лівих. Нині його підозрюють у злочинах, пов’язаних з відмиванням грошей, торгівлею впливом, організованою злочинністю та підробкою документів.

Зокрема, справа пов’язана з суперечливою державною підтримкою у розмірі 53 мільйонів євро, наданою у 2021 році авіакомпанії Plus Ultra Líneas Aéreas під час пандемії COVID-19. Ця операція стала предметом критики та кількох розслідувань у зв’язку з можливими порушеннями у використанні державних коштів.

Тоді критики стверджували, що компанія мала слабкі фінансові показники та сумнівне стратегічне значення, а також могла бути пов’язана з венесуельськими інвесторами.

Прокуратура намагається довести, що керівництво Plus Ultra нецільовим чином розпорядилося державною субсидією, а антикорупційна поліція перевіряє версію про те, що 53 мільйони могли стати прикриттям для відмивання тіньового капіталу, який виводився з Венесуели через фінансові установи Франції, Швейцарії та Іспанії.

Слідство вважає, що Сапатеро міг брати участь у таких схемах, користуючись своїм становищем і отримуючи винагороду.

Це перший випадок за часів демократичної Іспанії, коли

колишній прем'єр опинився під слідством за звинуваченням у корупції.

Сапатеро наполягає на своїй невинуватості та заявляє про готовність співпрацювати зі слідством. А Санчес, своєю чергою, висловив йому підтримку.

Однак на Сапатеро неприємності для Санчеса і його партії не закінчились. Зовсім нещодавно главі МВС Фернандо Гранде-Марласці довелось спростовувати дані про втручання в розслідування справ, пов'язаних із керівною партією.

А саме – про ймовірне втручання вищого керівництва іспанської Цивільної гвардії в діяльність слідчого підрозділу цієї структури, відомого як UCO. Саме він займається розслідуванням великих справ про корупцію в оточенні Санчеса.

Зокрема стало відомо, що колишня регіональна посадовиця з партії соціалістів Лейре Дієс намагалася роздобути компромат на суддів, прокурорів та агентів UCO, які проводили розслідування щодо найближчого оточення прем’єр-міністра.

ЗМІ опублікували уривки зі справи, в яких йшлося, що Дієс щонайменше тричі зустрічалася з головою Цивільної гвардії Мерседес Гонсалес – посадовицею із PSOE, безпосередньо призначеною Марласкою, – щоб домогтися проведення внутрішнього розслідування в цій структурі проти її власних співробітників.

Крім того, ще один високопосадовець Цивільної гвардії сказав агентам UCO "дивитися в інший бік" і бути менш "активними", особливо під час розслідування гучних справ про політичну корупцію. Зокрема, тодішнього судового розслідування щодо Давида Санчеса.

Непевне майбутнє соціалістів

Серія скандалів в оточенні Санчеса стала справжнім подарунком для його конкурентів – консервативної PP і ультраправої Vox.

Зокрема, лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо намагається використати політичні негаразди соціалістичного уряду, щоб прокласти собі швидкий шлях до влади.

"Єдиний вихід – дати іспанському народу можливість висловитися вже зараз. Ми більше не можемо це терпіти", – сказав він, закликаючи до дострокових виборів.

Фейхоо висунув ідею вотуму недовіри уряду Педро Санчеса.

Консерваторів заохочує те, що два союзники уряду в парламенті – баскські та каталонські націоналістичні партії – також виступили із закликом до дострокових загальних виборів.

Зокрема, Айтор Естебан, лідер Баскської націоналістичної партії (PNV), заявив, що проведення дострокових виборів відповідає "інтересам суспільства". Аналогічну позицію зайняла й консервативна каталонська партія Junts, що виступає за незалежність.

Тож лідер консерваторів хоче скористатися напруженою ситуацією в коаліції..

"Загалом 184 депутати закликають до негайних виборів. Якщо ті, хто висловлює ці заклики, будуть послідовними і дотримаються своїх слів, ми зможемо знайти рішення в найкоротші терміни", – заявив Фейхоо.

Для ухвалення вотуму недовіри в Іспанії необхідна абсолютна більшість у 350-місному Конгресі, тобто щонайменше 176 голосів. Коли Санчес торік уже перебував під тиском через звинувачення в корупції, Народна партія відмовилася від цієї ініціативи через брак достатньої підтримки.

І цього разу малоймовірно, що ідея з висловленням уряду недовіри виявиться вдалою, адже ані PNV, ані Junts не виявляють особливого бажання допомагати Фейхоо повалити уряд таким чином. Тим паче для цих сил є неприйнятним спільне голосування з ультраправою Vox.

Сам Санчес відкинув заклики до дострокових виборів і пообіцяв, що залишатиметься на посаді до 2027 року. Він навіть сподівається переобратись на новий термін.

"Соціалізм може спотикатися, але ми ніколи не здаємося в боротьбі. Ми будемо продовжувати керувати до 2027 року. І далі!" – запевнив він.

Наразі опитування не обіцяють нічого хорошого для PSOE: PP набере 33,1% голосів, PSOE за готові голосувати 27,8%.

Водночас у приватних розмовах багато мерів-соціалістів і регіональних посадовців кажуть, що план Санчеса досидіти до кінця терміну в липні 2027 року підірвуть їхні шанси на місцевих виборах, які мають відбутися в травні наступного року.

***

У Педро Санчеса є й досягнення.

Нинішній лівий уряд – один із лідерів за терміном перебування при владі за весь період демократії в Іспанії. Санчес очолює уряд вже 8 років, і поступається лише Феліпе Гонсалесу, також представнику PSOE, який керував країною з 1982 по 1996 роки.

Теперішній прем’єр набрав нещодавно балів на міжнародній арені – був одним із європейських лідерів, які найвідвертіше й найшвидше виступили проти Сполучених Штатів та Дональда Трампа після того, як той у союзі з Ізраїлем розпочав військову операцію проти Ірану.

Однак в Іспанії зараз справи у нього кепські.

Каталонські партії, на підтримку яких покладався Санчес, називають відносини з урядом Іспанії "непоправно" зіпсованими та кажуть, що "назад дороги немає".

А без підтримки каталонців уряду не вдається провести через парламент необхідні законодавчі ініціативи, що призвело до зменшення продуктивності.

Також значно ослабли позиції більш лівих партій-союзниць PSOE – Sumar i Podemos. Коаліція, яка привела Санчеса до прем’єрства, здається більш крихкою, ніж будь-коли за часи його правління.

Незалежно від того, призведуть нинішні звинувачення щодо родичів і соратників до їхнього засудження чи виправдання, вплив цих процесів на політичне життя в Іспанії вже відчувається. Вони послабили контроль уряду над політичним порядком денним, посилили напруженість між партнерами по коаліції та підживили спекуляції щодо стабільності урядової коаліції.

Втім, це не означає, що уряд Санчеса стоїть на порозі негайного краху. Навіть його критики визнають надзвичайну здатність прем’єра до політичного виживання.

І якщо дострокових виборів не станеться, прем’єр та його партія мають ще час для того, аби покращити своє становище перед виборами 2027 року.

Автор: Ірина Кутєлєва, журналістка "Європейської правди"