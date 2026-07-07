Суд заборонив дружині прем'єра Іспанії поїхати на саміт НАТО

В Іспанії суддя відхилив прохання Бегоньї Гомес, дружини прем’єр-міністра Педро Санчеса, про дозвіл відвідати саміт НАТО, однак дозволив їй поїхати до Лондона з 8 по 10 липня для участі у випускній церемонії своєї доньки.

Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".

Суддя заявив, що Гомес була запрошена на саміт НАТО, який проходить в Анкарі, з "міркувань інституційної ввічливості", не відіграючи при цьому "активної ролі", і зазначає, крім того, що Туреччина не входить до Європейського Союзу – структури, яка сприяє співпраці у сфері поліції та правосуддя.

Водночас суд дозволив Гомес поїздку до Лондона через "добрі відносини судової співпраці між Іспанією та Великою Британією, навіть після Brexit, а також з огляду на характер заходу, на який планується поїздка".

Бегонья Гомес звернулася до судді з проханням дозволити їй виїхати за кордон з 7 по 10 липня, щоб увійти до складу офіційної іспанської делегації, яка супроводжуватиме прем’єр-міністра на 36-му саміті глав держав і урядів НАТО, що відбудеться в Анкарі, та повернутися через Лондон, щоб відвідати там випускний своєї доньки.

Адвокат Гомес подав відповідне клопотання, оскільки суддя Хуан Карлос Пейнадо нещодавно вилучив паспорт у його клієнтки і заборонив їй виїжджати з Іспанії.

Як відомо, 13 квітня суддя Хуан Карлос Пейнадо висунув звинувачення проти Гомес у зловживанні впливом та хабарництві.

Розслідування проти Гомес посилює політичний тиск на прем'єр-міністра Педро Санчеса, який нещодавно вчергове відмовився йти у відставку та оголошувати дострокові вибори наперекір закликам лідера опозиційної Народної партії.

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