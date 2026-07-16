ЄСПЛ визнав порушення Росією права власності через вилучення земель у Севастополі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що Росія порушила права власності та право на справедливий суд у справі щодо вилучення земельних ділянок у власників в окупованому Севастополі.

Про це йдеться в рішенні суду у справі "Баженов та інші проти Росії та України", ухваленому в четвер, з яким ознайомилась "Європейська правда".

Справа стосувалася скасування російською окупаційною владою у 2015–2017 роках прав власності на земельні ділянки, які раніше були законно передані у приватну власність українською владою.

Російська влада повернула ці землі у державну власність, заявивши, що вони належать до земель лісового фонду і тому не могли бути приватизовані.

ЄСПЛ одноголосно встановив порушення статті 1 Протоколу №1 до Європейської конвенції з прав людини (захист права власності) щодо чотирьох заявників. Троє з них були позбавлені самих земельних ділянок, а ще одна заявниця – коштів, отриманих від продажу своєї ділянки.

Також суд визнав порушення статті 6 § 1 Конвенції про право на справедливий суд щодо чотирьох заявників.

У рішенні зазначається, що російські "суди", переглядаючи законність первинної передачі земель, посилалися на нібито порушення українського земельного законодавства лише для того, щоб обґрунтувати подальше скасування права власності на підставі російського законодавства та судової практики.

ЄСПЛ дійшов висновку, що рішення про анулювання права власності та повернення земель у державну власність не були законними.

Крім того, суд визнав безпідставними рішення російських "судів", якими одну із заявниць зобов'язали відшкодувати іншій кошти, сплачені за спірну земельну ділянку.

Нагадаємо, ЄСПЛ 22 вересня проведе усні слухання у справі про зниклих кримських дітей.

У травні ЄСПЛ не задовольнив скаргу двох громадян щодо порушення їхніх прав в окупованому Криму у частині, що стосувалася претензій до відсутності ефективного розслідування з боку України, водночас підтвердивши порушення з боку Росії.