ЄСПЛ у вересні проведе усні слухання у справі про зниклих кримських дітей

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 22 вересня проведе усні слухання у справі за індивідуальною заявою "Українська Гельсінська спілка з прав людини проти Росії" (заява № 6719/23).

Про це у себе у Facebook повідомила уповноважена Міністерства юстиції України у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко, пише "Європейська правда".

За словами Сокоренко, справа стосується десяти українських дітей, які у 2014 році перебували в дитячих закладах Криму. Після того, як Росія захопила Крим та встановила контроль над півостровом, дітям нав'язали російське громадянство, включили до російських систем усиновлення – і відтоді їхнє місцезнаходження невідоме.

"Важливо – ця справа нерозривно пов'язана з міждержавними справами, які Україна веде проти Росії безпосередньо в ЄСПЛ. У справі Україна проти Росії (щодо Криму) ЄСПЛ у 2024 році ЄСПЛ підтвердив адміністративну практику порушень Конвенції на окупованому півострові, яка постійно триває з 2014 року. У справі Україна та Нідерланди проти Росії в 2025 році Велика Палата також розглядала питання викрадення РФ з 2014 року українських дітей на окупованих територіях як частину системних злочинів Росії", – додала Сокоренко.

Нагадаємо, у травні ЄСПЛ не задовольнив скаргу двох громадян щодо порушення їхніх прав в окупованому Криму у частині, що стосувалася претензій до відсутності ефективного розслідування з боку України, водночас підтвердивши порушення з боку Росії.

А у лютому ЄСПЛ за результатами розгляду відхилив групу скарг проти України від заявників, які наполягали на провині української влади у тому, що повітряний простір над зоною бойових дій не був закритий у липні 2014 року.