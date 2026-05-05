ЄСПЛ: Україна може лише обмежено розслідувати порушення прав в окупованому Криму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) не задовольнив скаргу двох громадян щодо порушення їхніх прав в окупованому Криму у частині, що стосувалася претензій до відсутності ефективного розслідування з боку України, водночас підтвердивши порушення з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у рішенні ЄСПЛ за справою "Шукурджиєв і Кузьмін проти Росії та України".

ЄСПЛ оголосив рішення у справі, що стосується переслідування в окупованому Криму учасників акції до дня народження Тараса Шевченка.

Суд встановив, що події, які є предметом скарги, можуть бути предметом розгляду, оскільки відбулися до виходу Росії з Ради Європи 16 вересня 2022 року, а неучасть російської сторони у розгляді справи не є перешкодою для цього.

Скаргу проти Росії щодо порушення нею статті 11 Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) визнали прийнятною та встановили, що РФ порушила дану статтю щодо обох заявників; водночас скарги проти України – що вона не провела ефективного розслідування їхнього переслідування окупаційною адміністрацією – визнали неприйнятними.

Зокрема, стосовно цього питання Суд підтвердив, що за Україною зберігаються так звані позитивні зобов’язання за ЄКПЛ, проте вони є обмеженими, оскільки йдеться про непідконтрольну територію – відтак Україна може вжити лише тих заходів, які є можливими.

Також відзначили, що прокуратура АРК – український орган – з власної ініціативи почав розслідування за даними фактами за інформацією з відкритих джерел, і наявні у Суду матеріали не вказують на недопрацювання України за тими кроками, яких вона реально могла вжити.

У зв’язку з визнанням порушення з боку РФ її зобов’язують сплатити кожному із заявників по 7500 євро за моральні збитки, та ще 3000 спільно обом заявникам за судові витрати.

Уповноважена Міністерства юстиції України у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко назвала це рішення черговим прецедентом, що підтверджує системний характер порушень Росією прав людини в окупованому Криму та її відповідальність за це.

"(Також) ЄСПЛ підтвердив, що власна ініціатива державних органів є важливою для захисту прав громадян України на тимчасово окупованих територіях, і враховується Судом для цілей підтвердження виконання позитивних зобов’язань – це важливий аргумент та фактор для нашої правоохоронної системи в цілому.

Це також чергове підтвердження того, що стандарт позитивних зобов’язань в умовах окупації, зокрема у ситуації України, повинен бути реалістичним і враховувати об’єктивні обмеження, пов’язані з відсутністю контролю над територією та доступу представників держави до цієї території та людей що там перебувають", – зазначила Сокоренко.

