17 липня ЄС розпочне технічну підготовку до відкриття кластерів 2 і 3 для України

Робоча група Ради ЄС з питань розширення ЄС (COELA) у пʼятницю, 17 липня, почне розглядати результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України та Молдови, що означає початок технічної підготовки до їх відкриття.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел в ЄС.

У Раді ЄС на технічному рівні розпочинається підготовка до відкриття перемовних кластерів 2 та 3 для України та Молдови.

"Завтра COELA починає офіційний розгляд результатів скринінгу за кластерами 2 та 3", – повідомив один зі співрозмовників "Європейської правди".

Тим не менш, джерела "ЄП" не радять чекати жодних великих новин до кінця літа – процес щодо відкриття кластерів активізується на початку вересня.

До літньої перерви, окрім 17 липня, COELA матиме лише одне планове засідання – 22 липня. Робоча група повернеться до роботи з 1 вересня.

Як повідомляла "Європейська правда", у Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер "Зовнішні відносини", причому віцепремʼєр з питань євроінтеграції Тарас Качка запевнив що відкриття решти 4 кластерів не відкладають на "після літа".

Європейський Союз опублікував документ зі спільною позицією щодо критеріїв закриття вступних переговорів з Україною за 6-м кластером.

За даними "ЄвроПравди", в Угорщині розглядали варіант погодитись на відкриття ще двох переговорних кластерів для України

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.