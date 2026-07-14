ЄС опублікував критерії закриття вступних переговорів з Україною за 6-м кластером

Європейський Союз опублікував документ зі спільною позицією щодо критеріїв закриття вступних переговорів з Україною за 6-м кластером, який мають відкрити сьогодні, 14 липня.

Відповідний документ є у розпорядженні "Європейської правди".

Зазначається, що визначальними критеріями-"бенчмарками" для закриття переговорів за кластером 6 у майбутньому будуть наступні:

За Розділом 30 "Зовнішні відносини":

Україна має гармонізувати своє законодавство з рештою положень регламенту ЄС 2021/821 щодо експортного контролю для товарів подвійного призначення включно ухваленими поправками, із положеннями регламенту 2019/452 про скринінг зовнішніх прямих інвестицій (FDI) та з положеннями регламенту 2019/125 про недопущення тортур;

Україна має подати Єврокомісії план дій з повним переліком її міжнародних угод з метою їхнього приведення у відповідність до EU acquis із дня вступу.

За Розділом 31 "Зовнішня, безпекова та оборонна політика":

Україна має ухвалити національну стратегію і план дій для протидії контрабанді й нелегальному володінню вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, визначити сфери відповідальності національних органів влади у цьому питанні, необхідні кроки з конкретними часовими рамками та їхнє фінансування, а також продемонструвати "конкретний прогрес" у їх втіленні.

Як відомо, 14 липня мають відкрити переговорний кластер 6 "Зовнішні відносини" для України та Молдови, відповідне рішення посли ЄС погодили минулої п’ятниці. Він має стати другим відкритим переговорним кластером для України і Молдови після ключового "Основи".

Часові перспективи відкриття наступних чотирьох кластерів залишаються невизначеними, зокрема, через позицію Угорщини. Попри оптимізм віцепрем’єра з євроінтеграції Тараса Качки, існує значна ймовірність "сповзання" цього процесу на період після літніх відпусток у Брюсселі.

Детально на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.