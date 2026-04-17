США повідомили ще одну країну про можливі затримки у постачанні зброї

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що США повідомили його країну про можливі проблеми з постачанням зброї на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Про це він сказав на пресконференції у Таллінні, цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

За словами Міхала, Естонія перебуває в "тісному контакті" з США та веде переговори щодо шляхів розв’язання цього питання.

"Ми розуміємо аргументи та обставини", – акцентував він.

Варто зауважити, що Естонія – не єдина країна, яку США попередили щодо такої можливої ситуації. Зокрема, вони повідомили про це Литву.

Раніше агентство Reuters писало, що кілька країн Європи нібито отримали попередження з боку США, що частина постачань замовленої американської зброї може затриматися у зв’язку з війною на Близькому Сході, що виснажує американські запаси.

Президент України Володимир Зеленський публічно казав, що тривала війна на Близькому Сході призвела до великого дефіциту постачань перехоплювачів для ЗРК Patriot, які захищають українське небо. Раніше він попередив про необхідність готуватись до сценарію, що постачання може зовсім зупинитися – однак запевнив, що наразі сигналів щодо цього не було.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте вважає, що Україна не залишиться без американської зброї через війну в Ірані.