США разблокировали поставки оружия для Эстонии, которые задержались из-за войны в Иране

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что поставки оружия из США, которые были временно приостановлены из-за войны в Иране, поступят в Эстонию в ближайшие месяцы.

Об этом он сообщил в интервью ERR, пишет "Европейская правда".

Певкур сообщил, что с американской стороной была достигнута договоренность о поставках оружия.

"Боеприпасы сейчас разблокированы, за исключением одного вида – ATACMS все еще находится в ожидании, поскольку это в первую очередь связано с операциями США в Иране. Что касается других видов боеприпасов, то все они разблокированы. В ближайшие месяцы они должны прибыть в Эстонию – надеемся, что скорее, а не позже", – сказал он.

Министр обороны Эстонии отметил, что в настоящее время согласовываются логистические детали, в частности, когда можно будет отправить самолет для их транспортировки.

Несмотря на то, что поставки задержались на четыре месяца, дальнейшие поставки из-за этого не будут отложены, заверил министр.

Напомним, в апреле премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что США сообщили его стране о возможных проблемах с поставками оружия на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Впоследствии стало известно, что это в первую очередь коснется ракет для систем HIMARS.

10 июля сообщалось, что Министерство обороны Эстонии начало переговоры с несколькими компаниями о поставках ракет большой дальности, в частности крылатой ракеты Barracuda для ракетных установок типа HIMARS.