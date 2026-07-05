Лідерка "АдН", яка живе з жінкою, відповіла на маніфест своєї партії щодо "традиційної сім'ї"
Лідерка правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель, яка живе в одностатевому цивільному партнерстві, у неділю дистанціювалася від частини маніфесту регіонального осередку своєї партії, у якому йшлося про підтримку традиційної моделі сім'ї.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.
"Альтернатива для Німеччини" у федеральній землі Саксонія-Ангальт ухвалила маніфест, у якому зазначено: "Підтверджено, що повноцінна сім’я, до складу якої входять мати, батько та діти, є найкращим фундаментом для здорового розвитку дитини".
Вайдель живе в зареєстрованому цивільному партнерстві з жінкою, з якою виховує двох дітей.
"Вони можуть писати все, що завгодно. Я живу інакше", – відповіла Вайдель у відповідь на запитання RTL/ntv щодо маніфесту "АдН" Саксонії-Ангальт.
"Якщо ви запитаєте мене особисто: мої діти мають найкраще виховання та найкращі можливості. Зараз ми живемо в абсолютно іншій реальності. Тому до одностатевих стосунків потрібно ставитися як до рівних", – додала вона.
Попри це, Вайдель захистила принципову позицію своєї партії щодо традиційної моделі сім'ї.
"Коли я як політик говорю про суспільний ідеал – а наразі це традиційна сім'я – я можу його підтримувати, і тут немає жодного протиріччя", – зазначила вона.
Нагадаємо, в суботу "Альтернатива для Німеччини" переобрала Аліс Вайдель та Тіно Хруппалу як своїх лідерів.
З’їзд "Альтернативи для Німеччини" супроводжувався багатотисячними протестами незгодних з їхніми ідеями та масштабною операцією поліції.