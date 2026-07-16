Лидер фракции Мерца в Бундестаге и его супруг стали родителями, его призывали к отставке

Йенс Шпан, лидер фракции немецких консерваторов в немецком парламенте, и его супруг Даниэль Функе объявили, что у них родился мальчик.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

По информации издания, которое ссылается на слова Шпана и Функе, их сын Георг родился в США с помощью суррогатной матери.

фото из Instagram

"Мой муж стал отцом, и я вместе с ним тоже. Георг – наше самое большое счастье. Это чувство трудно выразить словами", – сказал Шпан изданию.

Согласно сообщению, пара в настоящее время находится в США. Мальчика назвали в честь покойного отца Шпана, Георга. Функе является биологическим отцом ребенка.

Пара отметила, что суррогатная мать и в дальнейшем будет играть важную роль в жизни их сына.

Процедуры суррогатного материнства фактически запрещены в Германии, и Шпан столкнулся с призывами к отставке даже со стороны своей собственной консервативной Христианско-демократической партии (ХДС), которую возглавляет Фридрих Мерц.

Напомним, недавно лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель, которая живет в однополом гражданском партнерстве, дистанцировалась от части манифеста регионального отделения своей партии, в котором речь шла о поддержке традиционной модели семьи.

В мае в Польше, после решения суда, признали первый однополый брак, заключённый за рубежом.